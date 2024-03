Romana býva na Islande: Priemerný plat je tu cez 5-tisíc, polroka nemusím pracovať. Potraviny sú aj lacnejšie ako u nás

Keď sa povie Island, mnohí si okamžite predstavia prírodu vyrážajúcu dych, polárnu žiaru či ohnivé sopky. Priznajme si, veľa z nás ho máme na bucket liste. Romane Ptáčkovej, pochádzajúcej z Česka, s priateľom táto krajina učarovala natoľko, že keď uvideli jej prírodu, spontánne sa rozhodli presťahovať. Behom niekoľkých dní sa im podarilo nájsť si prácu a Island sa stal ich domovom.

V rozhovore s Romanou sa dozviete aj: ako sa jej podarilo nájsť si na Islande prácu;

ako je možné, že pol roka pracuje a zvyšok má voľno;

koľko zarábajú ľudia na Islande;

aké sú Romanine mesačné výdavky;

čo je tu lacnejšie ako v Česku;

či sa dá preniknúť do komunity Islanďanov;

v ktorých veciach je Island popredu a fungujú lepšie ako u nás.

Prečo ste sa rozhodli presťahovať na Island? Ako dlho tu už žijete, a kde?

Na Island sme sa s priateľom presťahovali v roku 2016. V tom čase sme žili a pracovali v Anglicku a po tom, ako sme videli fotografie s krásnou prírodou Islandu, sme si povedali, prečo neskúsiť niečo nové a spontánne sme sa rozhodli pre túto krajinu. Ešte v ten deň som rozposlala životopisy do niekoľkých podnikov a čoskoro sme dostali ponuku práce.

Od tej doby je Island naša srdcovka a stal sa naším druhým domovom. Žijeme v malej dedinke s 200 obyvateľmi, približne hodinu cesty od druhého najväčšieho mesta Akureyri.

Ako spomínate, prvú prácu ste si tu našli vďaka tomu, že ste rozposielali životopisy, kým sa vám niekto ozval a pohovor vyšiel. Ako dlho to trvalo?

Po tom, ako sme rozposlali cez 80 životopisov, sme behom týždňa dostali ponuku práce. Nasledoval pracovný pohovor cez Skype, kde sme si dohodli všetky detaily a za päť týždňov od pohovoru sme sa sťahovali na sever Islandu. Už niekoľko rokov tu pracujem ako manažérka reštaurácie.

V jednom zo svojich videí na TikToku spomínate, že tu môžete polroka pracovať a polroka mať voľno bez toho, aby ste sa museli báť o svoju existenciu. Ako teda vyzerá váš bežný rok?

Island je sezónna krajina čo sa týka turizmu, a vďaka tomu tu človek, ktorý práve v turizme pracuje, nemusí byť celoročne. Nemusí mať nutne pol roka voľno a pol roka pracovať, naozaj to záleží na tom, ako chce žiť.

Niekto tu napríklad žije celoročne, niekto sem príde pracovať cez hlavnú sezónu, ktorá trvá štyri mesiace, no a my sme to prvé roky riešili práve spomínaným polrokom práce a polrokom voľna.

Sme cestovatelia, píšeme cestovateľský blog Broken Navigation o zaujímavých a nie tak populárnych destináciách, takže naše voľno trávime predovšetkým cestovaním. Vďaka tomu sa nám za ten čas podarilo navštíviť okolo 60 krajín a práve pred týždňom sme sa vrátili z cesty po Saudskej Arábii, Iraku a Kuvajte.

Teraz si zase odpracujeme na Islande šesť týždňov a potom letíme na dva mesiace do Afriky. Sezóna nám v práci začína v máji, kedy sa zase budeme vracať na Island.

Ako vidíte, život na Islande môže byť takýto flexibilný a nás to baví.

Aké sú priemerné platy ľudí na Islande?