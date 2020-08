Z vesmíru prichádza signál, ktorý sa opakuje každých 157 dní. Trvá len zlomok sekundy

Signál, ktorému sa hovorí aj FRB (Fast radio burst) sa opakuje 90 dní, potom na 67 dní stíchne a potom sa po 157 dňoch opäť zopakuje. Prvýkrát správu astronómovia verejne ohlásili v júni tohto roka.

FRB sa opakuje každých 157 dní

V júni, keď vedci o FRB informovali, predpovedali, že sa signál opäť objaví v auguste a nemýlili sa. Ako informuje portál Sputnik News, FRB prichádza z galaxie vzdialenej 3 miliardy svetelných rokov, nie je však známa jeho príčina ani pôvod. Drvivá väčšina FRB sa objaví len raz a potom nadobro zmizne, opakujúci sa signál je preto pre vedcov o to viac fascinujúci, píše portál All That Is Interesting.

V tomto konkrétnom prípade sa však fenomén, ktorý dostal pomenovanie FRB 121102 zopakoval. Prvýkrát ho identifikovali vedci ešte v roku 2012, a to za pomoci teleskopu v Arecibo Observatory. V priebehu rokov sa signál niekoľkokrát zopakoval až v roku 2016 však odborníci z manchesterskej univerzity na čele s Kaustubhom Rajwadem postrehli, že signál sa opakuje každých 157 až 161 dní.

FRB 121102 signál je aktívny približne 90 dní, potom na 67 stíchne a po 157 dňoch sa objaví opäť. Zakaždým, keď sa signál zopakuje, výboj trvá len niekoľko milisekúnd.

Podarí sa raz odhaliť zdroj signálov?

FRB 121102 pozorne sleduje nie len Arecibo Observatory, ale aj ďalšie obsertvatória, napríklad Jodrell Bank Observatory v Cheschire. Odborníci následne získané údaje kombinujú a porovnávajú. Ako píše portál Science Alert, len vďaka tomu, že sa signál opakuje, boli vedci schopní zistiť, po akej dobe sa opäť zopakuje, ako aj to, že prichádza zo vzdialenej trpasličej galaxie.

Ďalšou zaujímavosťou je, že aj keď trvá signál len zlomok sekundy, je mimoriadne intenzívny a uvoľnená energia sa vyrovná miliónom solárnych výbojov.

FRB 121102 je druhý pravidelne sa opakujúci signál, ktorý vytvára vzorec, a ktorý sa vedcom podarilo zachytiť od roku 2007, kedy FRB pozorovali úplne prvýkrát. Druhý opakujúci sa signál sa ozýva každých 16 dní a prichádza z galaxie vzdialenej 500 miliónov svetelných rokov.

Odborníci dúfajú, že sa im čoskoro podarí odhaliť presný zdroj signálov aj to, ako vlastne vznikajú. Zatiaľ sa musia spoliehať len na teórie, ktoré sa rôznia. Jedna z nich predpokladá, že signál vysielajú mimozemšťania, ďalšia tvrdí, že ide o kozmické explózie. Ďalší odborníci zas veria, že signál vysiela neutrónová hviezda, magnetar. Isté však je, že zatiaľ majú vedci viac otázok ako odpovedí.