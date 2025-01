Z tohto pôjdete do kolien. Karin Majtánová sa podelila o historku, pre ktorú takmer prišla o prácu

Kedysi ju preslávila súťaž Miss Slovensko, ktorú vyhrala, dnes ju mnohí poznajú ako moderátorku Dámskeho klubu po boku Sone Müllerovej. Kým sa dostala na slovenské televízne obrazovky, vyskúšala si prácu modelky, ktorá ju postupne priviedla k tomu, čo s nadšením robí doteraz. Na začiatky má úsmevné spomienky, ktoré sa jej vryli do pamäti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prvý televízny projekt

Karin Majtánová mala len 15 rokov, keď sa vybrala na dráhu modelky. Jej kroky smerovali do Milána, kde sa po prvýkrát dostala k mikrofónu a robila reklamu na farbu na vlasy, ako uviedla Pluska. O niekoľko rokov neskôr nasledoval prvý dotyk s televíznym mikrofónom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Karin Majtánová (@majtanovak)



„Bolo to v roku 1998, keď ma oslovil vtedajší šéfredaktor hudby a zábavy v Slovenskej televízii. Uvoľnilo sa vtedy miesto dramaturga relácie. V tom čase som končila filozofickú fakultu. Tým, že som nemala predstavu o tom, čo to obsahuje, tak som bola hodená „do vody“. Našťastie som to preplávala,“ uviedla Karin, ktorá odmoderovala veľký projekt, ktorý sa naživo vysielal zo športových hál cca pre 5- až 6-tisíc ľudí.

Keď smiech vystriedal strach