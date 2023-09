Z Prahy či Brna na Slovensko sa budete môcť dostať zadarmo: Špeciálny vlak vypravia čoskoro, musíte spraviť túto vec

Slovensko bude mať počas tohtoročných parlamentných volieb svoj Volebný vlak. Ten by mal pomôcť najmä študentstvu žijúcemu v Prahe a Brne dopraviť sa domov na voľby. V piatok 29. septembra ich zadarmo dovezie do Bratislavy, aby sa stihli do soboty presunúť do svojich bydlísk a odvoliť odtiaľ.

Na vlak sa možno zaregistrovať online, na stránke www.volebnyvlak.sk. „Vlak vypravujeme v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko s cieľom motivovať mladých ľudí žijúcich v Českej republike vrátiť sa domov odvoliť tým, že im cestu domov poskytneme zadarmo,“ uviedol zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu Marek Mach

Nestrať svoj hlas

„Keďže sú to väčšinou študenti, ktorí môžu mať väčší problém zaplatiť za spiatočný lístok, v prvých kolách registrácie budeme preferovať ich, neskôr sa registrácia otvorí pre všetkých,“ doplnil s tým, že plánujú pomôcť s prepravou 1 400 ľuďom. Zaregistrovať sa tak neskôr budú môcť nielen študenti ale všetci, ktorí sa do vlaku zmestia. Vlak vyrazí z Prahy 29. septembra okolo 12:00, z Brna následne pôjde večer o 19:00 a do Bratislavy by mal prísť okolo 20:30.

Kampaň „Nestrať svoj hlas“ chce motivovať dospelých ľudí, aby volili v predčasných parlamentných voľbách 30 septembra. Mobilizačná kampaň cieli najmä na strednú generáciu, ale aj na sklamaných ľudí a tých, ktorí majú pocit, že nemajú koho voliť. Kampaň bude bežať počas najbližších 15 dní v klasických i online médiách. Slogan kampane „Nenechaj za seba rozhodnúť iných“ sa usiluje poukázať na to, že každý voličský hlas je dôležitý a môže mať vplyv na dianie v štáte.