Z Nicolasa Cagea bude kráľ šeliem: V USA vznikne seriál o šialenom príbehu muža známeho z dokumentu na Netflixe

Len prednedávnom mohli predplatitelia Netflixu vidieť šialený dokumentárny seriál Tiger King, ktorý poskytol pohľad na bizarné životy ešte bizarnejších chovateľov exotických šeliem v Amerike. Toto dielo vyvolalo celosvetový ošiaľ a bolo natoľko inšpiratívne, že príbeh jedného z protagonistov dostane aj hranú verziu. Hlavnú úlohu si má zahrať slávny hollywoodsky herec.

Portál Variety informoval o tom, že v Hollywoode vzniká nový seriál o živote Joea Exotica, kontroverzného chovateľa známeho z nedávnej dokumentárnej série Tiger King. 8-dielnu limitovanú sériu budú produkovať Imagine Television Studios a CBS Television Studios, čo však nie je tá najzaujímavejšia informácia.

Podľa správ, ktoré portál Variety zverejnil, si hlavnú úlohu extravagantného chovateľa zahrá v pripravovanej minisérii známy hollywoodsky herec Nicolas Cage. Pre toho to bude zároveň vôbec prvá veľká televízna úloha. Nakonte pritom má aj Oscara a niekoľko nominácií na ďalšie prestížne filmové ocenenia.

Seriál inšpirovaný magazínovým článkom

Príbeh novej minisérie bude vychádzať z článku Joe Exotic: A Dark Journey into the World of Man Gone Wild, ktorého autorom je Leif Reigstad. Ten vyšiel v magazíne Texas Monthly ešte v júni minulého roku. Spoločnosť CBS si naň zakúpila filmové práva teraz chce z neho vytrieskať televíznu minisériu.

V 8 epizódach seriálu budeme sledovať Nicolasa Cagea v postave Joea Schreibvogela (známeho pod „umeleckým“ menom Joe Exotic), výstredného chovateľa exotických zvierat z Oklahomy. Jednotlivé epizódy budú odhaľovať, ako sa z neho vôbec človek s priezviskom Exotic stal, ako bojuje so svojou záhradou aj za cenu straty príčetnosti alebo aj to, ako ho napokon vlastné alter ego ovládlo.

Úspešná dokuséria z Netflixu

Vyzerá to teda, že príbeh muža, ktorý si momentálne odpykáva 22-ročný trest v base za objednávku vraždy a zlé zaobchádzanie so zvieratami, dostane zaujímavé rozšírenie.

7-dielny dokumentárny seriál Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, ktorý nedávno do sveta vypustila streamovacia služba Netflix si len za prvých 10 dní dostupnosti pozrelo viac ako 43 miliónov divákov. Aj napriek bizarnosti si Tiger King vyslúžil aj množstvo pozitívnych hodnotení naprieč filmovými webmi a zdá sa, že toto meno sa bude v médiách po celom svete ešte nejakých pár týždňov objavovať.

Kedy sa ale seriálovej verzie tohto príbehu s Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe dočkáme, zatiaľ nie je známe. Keďže je však seriál zatiaľ len v štádiu príprav, stať sa ešte môže čokoľvek, a teda aj to, že sa nikdy nenakrúti. Producenti totiž musia ešte nájsť záujemcu z radov televíznych vysielateľov, ktorí by seriál zakúpili. Každopádne Cage bude mať opäť príležitosť stvárniť bizarnú postavičku a rozšíriť si svoj pestrý zoznam tých, ktoré si už zahral.