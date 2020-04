Nové seriály či film, ktorý predpovedal koronavírus: Tieto novinky na Netflixe a HBO GO vás od obrazoviek nepustia

Streamovacím službám sa darí aj napriek stále pretrvávajúcej koronakríze, keďže je to jedno z mála miest, kde si môžete pozrieť aspoň nejaké filmové novinky, keďže otvorenie kín je v nedohľadne.

Čo si pre svojich predplatiteľov pripravuje na mesiac máj známa trojka HBO GO, Netflix či Apple TV+? Opäť sme pre vás pripravili prehľadný zoznam filmových a seriálových noviniek, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

Pôvodné projekty aj film o vírusovej pandémii na HBO GO

Streamovacia služba HBO GO si svoju popularitu u predplatiteľov získala najmä tým, že každý jeden film či seriál v ich knižnici disponuje lokalizovaným obsahom. Český dabing či minimálne titulky sú pravidlom, ktoré zaručuje, že čokoľvek si na HBO GO pustíte, máte záruku, že sa nemusíte spoliehať na vlastnú znalosť pôvodného jazyka, v ktorom budete obsah streamovať.

Tak ako každý mesiac, aj tentokrát HBO do svojej ponuky v knižnici zaradilo niekoľko nových filmov a seriálov, ako aj tituly, ktoré sa predstavia s novými sériami či snímky staršieho dáta, ktoré doposiaľ v knižnici neboli.

Maratón obľúbených marveloviek

Ešte počas apríla HBO GO opäť zaradilo do svojej ponuky exkluzívny stream populárnych filmov spadajúcich do jedinečného filmového konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU). Všetky diely budú dostupné pre predplatiteľov na zhliadnutie do konca mája, nie všetky kapitoly filmového MCU však HBO počas apríla ponúklo. Počas mája tak pribudne ďalších 7 snímok, konkrétne Black Panther, Doctor Strange, Strážcovia galaxie 1 a 2 (Gurdians of the Galaxy Vol. 1 a Vol.2), ktoré sa v ponuke objavia od 1. mája a prvé tri diely tímoviek Avengers (The Avengers, Avengers: Age of Ultron a Avengers: Infinity War) budú dostupné od 8. mája.

Svetlo môjho života (Light of My Life)

Priestor na HBO GO medzi filmovými novinkami dostane aj snímka herca a režiséra Caseyho Afflecka (brat slávnejšieho Bena) s názvom Svetlo môjho života. V nej dievča a jej otec putujú krajinou 10 rokov potom, čo následkom neznámej choroby vymreli takmer všetky ženy. Otec pozorne stráži nevinnosť svojej dcéry a snaží sa ju uchrániť pred ďalšími hrozbami. Ich vzťah aj ľudská podstata však prechádzajú ťažkou skúškou. Ten dystopický film si môžete na HBO GO vychutnať od 2. mája 2020.

Angry Birds vo filme 2 (The Angry Birds Movie 2)

Hneď v prvý májový víkend sa celá vaša rodina môže opäť vydať do vtáčieho Piplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov. Okrem týchto dvoch však existuje ešte aj tretí záhadný ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov sa tak stáva ešte horší tím. Pokračovanie animovanej komédie pre celú rodinu Angry Birds, ktoré opäť vzniklo na motívy slávnej mobilnej hry, uvedie HBO GO od 3. mája 2020.

Nákaza (Contagion)

Už od začiatku vypuknutia koronavírusovej epidémie v čínskom Wu-chane sa zvýšil dopyt práve po snímke z roku 2011, ktorá údajne všetky aktuálne udalosti predpovedala. K filmu sa však dalo dostať len oficiálnou kúpou alebo ilegálnou cestou, keďže žiadna zo streamovacích služieb ju vo svojej ponuke v našich končinách nemala. Teraz sa to ale zmení a skvelý hviezdne obsadený film Nákaza si budete môcť od 8. mája 2020 vychutnať v českom dabingu i v pôvodnom znení s českými titulkami vďaka HBO GO. Viac o filme sa dozviete v našom predchádzajúcom článku.

Zlá výchova (Bad Education)

Nielen zakúpené akvizície, ale aj vlastný originálny film ponúkne HBO v máji svojim predplatiteľom vo vysielaní i na streamovacej službe. Aj zamestnanci tých najväčších amerických verejných škôl si občas trúfnu na poriadnu spreneveru, pretože pod lampou predsa býva najväčšia tma… Alebo nie? To je v skratke synopsa novej čiernej komédie, ktorá sa blysne s naozaj hviezdnym obsadením. Skvelý Hugh Jackman v hlavnej úlohe riaditeľa Franka Tassoneho a okrem neho aj Allison Janney, Ray Romano či Alex Wolf.

Vtipný scenár je dokonca inšpirovaný skutočnou udalosťou. V roku 2014 bol Tassoni odsúdený za spreneveru 11,2 milióna dolárov z fondov roslynského školského okrsku, zväzu piatich vzdelávacích inštitúcií na newyorskom Long Islande. Komédiu Zlá výchova nájdete v knižnici HBO GO od 10. mája 2020.

Shazam!

Okrem obľúbených MCU filmov HBO pravidelne otvára brány aj do konkurenčného univerza komiksov DC. Ďalším z nich bude úspešný akčný film s prvkami komédie s názvom Shazam!. Na HBO GO ho nájdete od 24. mája 2020 a rovnako tak aj vo vysielaní HBO.

Podfukárky (The Hustle)

Koniec mája sa bude na HBO bude niesť v znamení nahliadnutia do sveta, ktorému kraľujú bohatí, skazení a sebaistí muži. A presne takých milujú aj hrdinky komédie Podfukárky, ktorú na HBO GO nájdete od 31. mája 2020. O čom je?

Okúzľujúcej Angličanke Josephine (hrá ju obľúbená Anne Hathaway) a trošku neohrabanej Američanke Penny (hrá ju Rebel Wilson) nejde o lásku, ale len o peniaze… Veľa peňazí. Tieto dve podvodníčky sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie netreba podceňovať v nijakom povolaní. Dokonalá profesionálka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku podujme zasvätiť nadšenú amatérku do tajov zvádzania a okrádania mužov. Po sérii neuveriteľných zážitkov sa Josephine podarí z Penny vykresať kolegyňu na úrovni, síce trošku nekonvečnú, ale za to s obrovským potenciálom. Zároveň sa z nej ale stáva silná konkurentka. Ktorá z nich napokon bude tá uspešnejšia?

Ďalšie zaujímavé filmy, ktoré si budete môcť pozrieť: Ve stínu – 1.5.

Grandhotel – 1. 5.

Jedna ruka netleská – 1.5.

Samotáři – 1.5.

Damašská ruža (Damascena: The Transition) – 1.5.

Rýchlejší (Faster) – 1.5.

Pachuť dospievania (Rust) – 2.5.

Země popela (Ceniza Negra) – 3.5.

Flashdance – 4.5.

Připoutejte se, prosím (Airplane) – 4. 5.

Bez lásky (Unlovable) – 6.5.

Anthropoid – 9.5.

Vtáčia pieseň (Birdsong) – 9.5.

Jedovatá viera (Them That Follow) – 10.5.

Luz – 10.5.

Lara Croft: Tomb Raider – 11.5.

Sme ako lode (We Are Boats) – 11.5.

Rovnako ako po minulé mesiace, aj v máji HBO na svoju streamovaciu službu pridá zaujímavé seriálové novinky, či premiéry nových sérií už známych seriálov. Ktoré to sú?

Betty

Originálna novinka z produkcie HBO je inšpirovaná kritikmi uznávaným debutom Skate Kitchen režisérky Crystal Moselleovej. Betty sleduje rozmanitú partičku mladých žien, ktoré si v prostredí New Yorku postupne razia cestu na vrchol vo svete prevažne mužského skateboardingu. V dramatickej novinke si hlavné úlohy zahrajú Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell či Rachelle Vinberg. Prvú epizódu nájdete na HBO GO od 2. mája 2020.

Bludné kruhy (I Know This Much Is True)

Ešte počas apríla mala dostať na HBO GO priestor aj dobová 6-dielna dráma inšpirovaná populárnym románom Wallyho Lamba z roku 1996. Premiéra bola napokon presunutá na 12. mája 2020.

Bludné kruhy predstavia príbeh jednovaječných dvojčat Dominicka a Thomasa Birdseyovcov (oboch si zahrá Mark Ruffalo známy ako Hulk z populárnych filmov MCU), ktorí sú protagonistami rodinnej ságy sledujúcej paralelné životy na pozadí veľkého príbehu o zrade, obetách a odpúšťania v USA v 20. storočí. Seriál zobrazuje nešťastných bratov v rôznych fázach života a začína v ich súčasnosti, kedy sa obaja dožívajú stredného veku. Vtedy Dominick spomína na dospievanie a aj snahu dostať svojho schizofrenického a paranoidného brata z liečebne.

Ďalšie seriály a nové série na HBO GO: Milliardy (Billions) – 4.5.

Penny Dreadful: Mesto najleov (Penny Dreadful: City of Angels) – nové epizódy

Mrs. America – nové epizódy

Nesvoja (Insecure) – nové epizódy

Batwoman – nové epizódy

The Great – epizódy 1 až 5 (od 16.5.), epizódy 6 až 10 (od 23.5.)

Kvantum noviniek na Netflixe

Predplatiteľov opäť raz nebude šetriť ani najväčšia spomedzi streamovacích služieb. Pripravené má nové série už známych seriálov i reality programov, ale aj celkom nové seriály či filmy. A celovečerákov bude viac než dosť.

Život za mrežami (All Day and a Night)

Už prvý deň v novom mesiaci bude pestrý nielen na seriálové, ale aj filmové novinky (a najmä tie). 1. mája dostane na Netflixe priestor kriminálna dráma o mladom mužovi odsúdenom na doživotie, ktorý spomína na ľudí, okolnosti a systém, čo boli hlavné premenné, kvôli ktorým sa dostal na dráhu zločinu. V hlavnej úlohe sa predstavia známe tváre – Jeffrey Wright (The Hunger Games, seriál Westworld) a Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, seriál Watchmen a uvidíme ho aj v chystanom štvrtom Matrixe). Premiéra filmu, ktorý bude mať český distribučný názov Život za mrežami uvedie Netflix aj v našich končinách 1. mája 2020.

Keby si len tušil (The Half of It)

Milovníci teenagerských diel dostanú v rovnaký deň ďalšiu nádielku dramatických momentov zo života súčasnej mládeže. The Half of It predstaví príbeh nesmelej šprtky Ellie. Tá pomáha sympatickému športovcovi Paulovi zbaliť dievča jeho snov. Samozrejme, nie je to také jednoduché, obzvlášť po tom, čo príde do toho celého komplikácia v podobe lásky, ktorú voči Paulovi začne cítiť aj samotná Ellie.

Tá druhá (The Wrong Missy)

Nielen teenageri však dostanú svoju dávku romantiky. 13. mája 2020 Netflix do multimediálnych knižníc svojich predplatiteľov doručí aj inú bláznivú komédiu. Hrdinom tej bude muž menom Tim, ktorý je presvedčený, že pozval na Havaj ženu svojich snov. Keďže však zistí, že namiesto nej pozval ženu, s ktorou zažil šialené rande naslepo, je už neskoro.

Ďalšie originálne filmy na Netflixe, ktoré sa oplatí vidieť: Get In – 1.5.

Mrs. Serial Killer – 1.5.

18 regali – 8.5.

I Love You, Stupid – 15.5.

Rebelión de los Godinez – 20.5.

The Lovebirds – 22.5.

I’m No Longer Here – 27.5.

La corazonada – 28.5.

Mnohí si však Netflix predplácajú najmä kvôli tomu, že z jeho dielne vzišlo hneď niekoľko zaujímavých a oceňovaných seriálových počinov. Pridajú sa k nim aj májové novinky?

Hollywood

Máj na Netflixe odštartuje aj sľubne vyzerajúcou novinku z tvorcovskej dielne Ryana Murphyho, ktorý svetu seriálov dal (dovolíme si tvrdiť) kultové dielo American Horror Story. Vo svojom novom projekte rozpitve samotný Hollywood a to, ako to v ňom kedysi fungovalo. Ústrednými postavami bude skupina ctižiadostivých hercov a filmárov, ktorí sa budú snažiť za každú cenu uspieť v Hollywoode počas povojnovej éry. Chýbať nebudú ani zvučné mená v hlavnom hereckom obsadení – tešiť sa môžete na Jima Parsonsa (The Big Bang Theory), Patti LuPone (Penny Dreadful, American Horror Story, Pose), Jakea Pickinga (Sicario 2, Top Gun: Maverick) či Darrena Crissa (Glee). Miniséria Hollywood si svoju premiéru odbije 1. mája 2020.

Za tieňom noci (Into the Night)

V rovnaký deň na Netflix dorazí aj belgická 8-dielna seriálová novinka, ktorá poteší najmä milovníkov dramatických thrillerov s prvkami sci-fi.

Cestujúci aj posádka na palube uneseného lietadla sa snažia predbehnúť slnko, zatiaľ čo svet pod nimi sa topí v chaose, ktorý spôsobila nezvyčajná a tajomná vesmírna udalosť. Seriál je inšpirovaný knižkou spisovateľa Jaceka Dukaja.

The Eddy

Seriálový svet už dlho nemal hit v podobe muzikálového príbehu na pokračovanie. To sa zmení už 8. mája 2020, kedy sa do knižníc predplatiteľov Netflixu dostane projekt režiséra Damiena Chazella, ktorý sa u milovníkov filmárčiny preslávil snímkou La La Land. V dramatickom seriáli sa pozrieme do multikultúrneho jazzového klubu v Paríži, ktorý čelí vážnemu nebezpečenstvu. Viac prezradí trailer nižšie.

White Lines

Okrem americkej či belgickej tvorby Netflix ponúkne aj kvalitné britské krimi. V 10-dielnom seriáli White Lines bude žena z Manchesteru pátrať po príčine smrti svojho brata. Opustí svoj pokojný život a odíde na Ibizu, aby o jeho zmiznutiu zistila pravdu. Vyzerá to však tak, že odhalí tajomstvá, ktoré budú mať mysterióznu príčinu. White Lines bude mať premiéru 15. mája 2020.

Sladké magnólie (Sweet Magnolias)

Rovnaký počet epizód (10) bude mať aj romantický seriál s českým distribučným názvom Sladké magnólie. Hlavnou hrdinkou toho bude Maddie Townsendová, ktorá má starostí vyše hlavy – tri deti, neverného manžela a jedného nápadníka, ktorý však nepriťahuje len jej pozornosť, ale rovno celého mesta.

Seriál vznikol na motívy knižnej predlohy spisovateľky Sherryl Woods a v hlavnej úlohe uvidíme herečku Joanna Garcia Swisher, ktorú sme mohli predtým vidieť napríklad v rozprávkovom seriáli Kde bolo, tam bolo (Once Upon a Time), kde si zahrala postavu Ariel, malej morskej víly, ale aj v ďalších seriáloch ako Privileged, Reba či Better With You. Netflix uvoľní všetkých 10 epizód 19. mája 2020.

Jednotka vesmírneho nasadenia (Space Force)

Azda najočakávanejším novým seriálovým počinom z dielne Netflixu je chystaný komediálny seriál od tvorcov kultovky Kancl (The Office). V ňom si hlavné úlohy strihne Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz či Lisa Kudrow.

Komediálna novinka sa bude sústrediť na generála Marka R. Nairda (Carell), ktorý vždy sníval o tom, že raz bude viesť americké letectvo. Na jeho prekvapenie však dostane príležitosť viesť šiesty oddiel ozbrojených síl USA zvaný Space Force. Mark sa teda odsťahuje od rodiny do Colorada, kde on a jeho pestrý tím vedcov a astronómov čelia neľahkej úlohe zadanej z ústredia Bieleho domu: úspešne zorganizovať ďalšiu misiu na Mesiac a vyhrať Amerike preteky v dobývaní vesmíru. Samozrejme, úloha to nebude jednoduchá, no nie nesplniteľná. No keď sa do toho začnú miešať aj osobné problémy, nastanú zvraty. Space Force bude mať na Netflixe premiéru 29. mája 2020.

Ďalšie seriály na Netflixe s novými sériami: Workin’ Moms (4. séria) – 6.5.

Dead to Me (2. séria) – 8.5.

Restaurants on the Edge (2. séria) – 8.5.

Rust Valley Restorers (2. séria) – 8.5.

Boredtown (3. séria) – 11.5.

Magic for Humans (3. séria) – 15.5.

Selling Sunset (2. séria) – 22.5.

Dve novinky aj na Apple TV+

Doposiaľ výhradne americká produkcia dominovala v knižnici (stále relatívne) novej streamovacej platformy Apple TV+. Tá viac ako na kvantitu sa snaží dbať skôr na kvalitu a aj preto počas jednotlivých mesiacov pre svojich predplatiteľov ponúka v premiére najmenej nových projektov. V máji to budú dve.

Trying

Tou prvou novinkou na mesiac máj je komediálny dramatický seriál britskej produkcie s názvom Trying. O čom bude?

Všetko, čo Nikki a Jason chcú, je dieťa – teda to jediné, čo mať kvôli komplikáciám nemôžu. Rozhodnú sa teda si ho adoptovať. Sú však podľa úradov sprostredkujúcich adopciu detí vhodnými adeptmi, keď životy nádejných rodičov obkolesujú chaos, veľmi špecifická skupina priateľov a ešte zvláštnejšia rodina?

Komediálny pohľad na nie ľahkú fázu života sa rozhodol spracovať tvorca a scenárista (nováčik) Andy Wolton, v hlavnej úlohe uvidíme mená ako Rafe Spall (Shaun of the Dead, Men In Black: International), Esther Smith (Black Mirror), Imelda Staunton (Harry Potter 5 a 7.1), Ophelia Lovibond či Oliver Chris. Apple TV+ novinku odpremiéruje 1. mája 2020.

Central Park

Priestor ale na prémiovej službe dostane aj kreslená novinka pre dospelých od tvorcov úspešného a cenami ovenčeného seriálu Bob’s Burgers. Animovaný komediálny seriál na pomedzí muzikálu nás zavedie do Central Parku, v ktorom žije rodina Tillermanovcov. Ich pohodový život však naruší nepriateľ v podobe bohatej dedičky hotelového impéria, ktorá plánuje park zmeniť na miesto, ktoré bude mať od pokojného a krásneho parku ďaleko. Hlava rodiny Tillermanovcom je však správcom parku a rozhodne sa ho za každú cenu ochrániť.

Novinka Central Park síce ponúkne tunajšiemu divákovi horšie stráviteľnú kombináciu animáku a muzikálu, čo znamená, že samotný seriál bude plný piesní. Na druhej strane ho ale môže zachrániť drsný humor a hviezdne obsadené pôvodné dabingové znenie. Svoje hlasy hlavným postavičkám totiž prepožičali mená ako Kristen Bell (Gossip Girl, Veronica Mars, The Good Place), Tituss Burgess (The Addams Family, 30 Rock), Daveed Diggs (The Get Down), Josh Gad (Frozen, Avenue 5), Kathryn Hahn (Spider-Man: Into the Spider-Verse) a ďalší. Apple TV+ svoju animovanú novinku pre dospelých ponúkne od 29. mája 2020.