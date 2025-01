Z nezvyčajného tepla spät do zimy: Slovensko čaká drastická zmena počasia, pozor si musíme dať hneď na dva nebezpečné javy

Počasie na Slovensku sa v posledných dňoch nesie v znamení nezvyčajne vysokých teplôt najmä pre toto ročné obdobie. Zima, akú by sme čakali v januári, akoby ustúpila a namiesto nej máme skôr jarné podmienky. Situácia je ovplyvnená rozsiahlymi tlakovými nížami nad Atlantikom, ktoré do Európy prinášajú veterné a teplé počasie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počasie na Slovensku dnes prinesie výrazné oteplenie, pričom teploty môžu vystúpiť až nad +15 °C. Podľa portálu iMeteo nás však popri teplom počasí čaká aj dážď, ktorý neobíde ani horské oblasti. V posledných dňoch sa teploty postupne zvyšovali a dnešný deň bude z tohto pohľadu najvýraznejší.

Nad strednú Európu postupuje studený front, ktorý síce prinesie sneženie do Álp, no na Slovensku zatiaľ umožní príliv veľmi teplého vzduchu. Najteplejšie by malo byť na západe krajiny, konkrétne v okolí Štúrova a Komárna. Na horách očakávame teploty výrazne nad bodom mrazu, čo nie je bežné pre toto obdobie. „Ortuť teplomera môže na západe prekonať hranicu +15 °C,“ uvádza iMeteo.

Zrážky prídu v dvoch vlnách

Oteplenie však sprevádzajú aj zrážky, ktoré prídu v dvoch vlnách. Prvá vlna zasiahne Slovensko už v priebehu dopoludnia, kým popoludňajšie zrážky budú súvisieť so studeným frontom, ktorý so sebou prinesie ochladenie. Intenzívny teplotný kontrast medzi teplým a chladným vzduchom môže dokonca vyvolať búrky, najmä v oblasti Podunajskej nížiny.

Teplé prúdenie vzduchu, ktoré už niekoľko dní ovplyvňuje naše územie, spôsobuje rýchle topenie snehu nielen v nížinách, ale aj na horách. Celkový obraz počasia v Európe pripomína skôr jeseň než zimu. Podľa iMeteo má aktuálny stav na svedomí Hermina, ktorá do Európy prináša veľmi teplý vzduch z juhu a juhovýchodu. Po veternom orkáne Éowyn, ktorý zasiahol Írsko a priniesol rekordné poryvy vetra až 182 km/h, tak prichádza do Európy ďalší systém – orkán Hermina. Tento útvar bude rozsiahlejší a jeho vplyv pocítia krajiny od Španielska až po Škótsko. Hoci Slovensko nezasiahne priamo, jeho nepriamy efekt sa prejaví výrazným oteplením.

Potrápi nás aj vietor

Vo viacerých okresoch platia výstrahy pred vetrom v nižších polohách i pred vetrom na horách. V utorok poobede miestami vo vyšších polohách platí aj druhý stupeň výstrah. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách platia vo väčšine Žilinského kraja, takisto v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica.

S vetrom tu treba počítať počas celého utorka. V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno meteorológovia vydali v utorok od 12.00 do 22.00 h druhostupňovú výstrahu. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Výstrahy prvého stupňa pred vetrom sú vydané aj v nižších polohách od 8.00 h do 20.00 h. Platia v okrese Poprad a Tvrdošín, vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja, rovnako v okrese Malacky, Myjava a Nové Mesto nad Váhom.