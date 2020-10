Z Jokera bude Napoleon: Obľúbený herec stvárni francúzskeho generála v novej snímke Ridleyho Scotta

Z Jokera sa stane generál Napoleon Bonaparte. Herec Joaquin Phoenix bude hlavným hrdinom nového historického eposu v réžii ikonického filmára Ridleyho Scotta.

Pôjde už o druhú spoluprácu oscarového herca Joaquina Phoenixa a oceňovaného režiséra Ridleyho Scotta. Táto dvojica už spolu v minulosti pracovala na snímke Gladiátor (Gladiator) v roku 2000 a tentokrát sa na pľaci stretnú opäť a znova pri historickom filme. Ten ponesie názov Kitbag, informuje web Deadline.

Joaqin ako Napoleon Bonaparte

Phoenix v Scottovej novinke stvárni francúzskeho generála Napoleona Bonaparte, snímka však nebude úplne reflektovať jeho skutočný príbeh. Má ísť totiž o tvorcovskú interpretáciu jeho vzostupu na vrchol i pád.

Ako Scott svoj chystaný počin opísal, v snímke Kitbag spoznáme Napoleona na pozadí jeho raného života, strmej cesty na vrchol ako cisára a generála, no a chýbať nebudú ani jeho najslávnejšie bitky a neoblomné ambície neobyčajného vojnového vodcu a vizionára. Kitbag tiež zobrazí jeho vzťah s manželkou a jedinou pravou láskou Josephine. Táto postava však zatiaľ obsadená nebola a Phoenix je tak jediným potvrdeným hercom nového historického filmu.

Scenár k novinke Kitbag napíše David Scarpa (seriál The Man In the High Castle, film All the Money In the World), produkovať a režírovať bude Ridley Scott pre štúdio 20th Century Studios.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa na filme začne naplno pracovať, ani kedy ho uvidíme v kinách.