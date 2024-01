Z jeho postáv sa dvíha žalúdok: Barry Keoghan vo filme, o ktorom všetci hovoria, znásilní hrob a pije vodu so semenom

Jeden z najaktuálnejších počinov, v ktorom ste mohli írskeho herca Barryho Keoghana vidieť, je temná dráma Saltburn. Stvárňuje hlavnú postavu, na prvý pohľad nenápadného študenta Olivera. Medzi najšokujúcejšie scény patrí tá, v ktorej Oliver znásilní hrob svojho priateľa. Podľa Keoghana to bola čistá improvizácia.

V článku sa dozviete aj: prečo musel vystriedať množstvo náhradných rodín;

ako sa dostal k herectvu;

ktoré filmy ho preslávili v Hollywoode;

prečo ľudia nedokážu prestať hovoriť o filme Saltburn.

Nemal ľahké detstvo

Ako informuje web Biography, Barry Keoghan sa narodil 18. októbra 1992 v Írsku. Totožnosť jeho otca nie je pre verejnosť známa, herec s ním nemá blízky vzťah a jeho matka Debbie bojovala so závislosťou na heroíne. Následkom jej závislosti museli Barryho a jeho brata umiestniť do náhradného domova. Celkovo ich napokon vystriedali až 13. Debbie zomrela na následky predávkovania, keď mal Barry len 12 rokov. Podľa Mail Online ale priznal, že sa k nej napriek všetkému modlí každý deň a nemá na ňu ťažké srdce. Spomína na ňu len v dobrom, napriek tomu, že zažil kruté podmienky a tvrdú chudobu.

Až po vystriedaní množstva náhradných domovov sa Barry napokon dostal do opatery svojej starej mamy Patricie, žil u nej spolu s tetou a sesternicou. Už ako dieťa si neraz narobil kopec problémov. Vyhodili ho zo školskej divadelnej hry, inokedy sa zas vkradol do kina bez platenia. Prichytili ho a zakázali mu vstup. Pôvodne chcel byť atlétom a dlho sa venoval boxovaniu, no herectvo bolo nakoniec silnejším lákadlom.

Ako píše web Looper, Keoghan už ako tínedžer miloval filmy a do rôznych rolí sa vžíval napríklad aj vtedy, keď šiel do obchodu. Keď mal 16 rokov, všimol si, že hľadajú ľudí do írskej kriminálnej drámy Between the Canals, zúčastnil sa kastingu a úlohu získal. Neplánoval ísť na univerzitu, ale nevedel, čo ďalej. Odvážne rozhodnutie vyskúšať si úlohu vo filme zmenilo jeho život.

Narobil si nemalé problémy, hrozilo mu, že príde o ruku

Medzinárodne uznávaným hollywoodskym hercom sa podľa webu Far Out Magazine stal vďaka dvom filmom z roku 2017 – The Killing of a Sacred Deer (Zabitie posvätného jeleňa), kde si zahral po boku Nicol Kidman či Collina Farrella a Dunkirk, kde boli jeho hereckými kolegami napríklad Tom Hardy či Cillian Murphy. Zazrieť ste ho mohli aj v 5-dielnej sérii Černobyľ z roku 2019. Zahral si aj vo filme The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu, 2022), za ktorý si vyslúžil nomináciu na Oscara. Aj keď Oscara napokon nezískal, v roku 2023 získal cenu BAFTA za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Začiatkom roka 2022 mal herec nemálo problémov. Podľa webu People ho polícia v Dubline zatkla za to, že bol opitý na verejnosti. Rok predtým bol hospitalizovaný preto, lebo ho niekto napadol a Keoghan utrpel poranenia tváre. Pred natáčaním filmu The Banshees of Inisherin zas hercovi hrozilo, že príde o ruku a možno aj o život. Podľa CNN sa totiž nakazil nekrotizujúcou fascitídou a istý čas to s ním vyzeralo naozaj zle, no napokon sa z toho dostal a svojimi hereckými výkonmi aj naďalej šokuje divákov. V súčasnosti sa o Keoghanovi najviac hovorí v súvislosti s filmom Saltburn.