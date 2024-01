Stal sa najsledovanejším filmom a ľudia sa od neho nevedia odtrhnúť: V deji ale objavili niekoľko závažných chýb

Na film Saltburn skutočne nemá každý žalúdok. Hlavná postava Oliver sa dostane do bohatej rodiny. Jej členov postupne zabíja a napokon zdedí všetok majetok. Podľa fanúšikov tu ale niečo jednoducho nesedí. Upozorňujeme, že článok vyzrádza dôležité momenty deja.

Závažné diery v deji

Ako píše web Screenrant, Saltburn sa stal jedným z najdiskutovanejších a najsledovanejších filmov roku 2023 a divákov neprestáva fascinovať ani teraz. Na streamovacej službe Prime Video bol v decembri podľa The Guardian dokonca na vrchole rebríčka ako najsledovanejší. Film, ktorý režírovala Emerald Fennell, má skvelé herecké obsadenie a je plný scén, ktoré vás jednoducho šokujú. Problémom je ale niekoľko dier v deji, ktoré mu fanúšikovia vyčítajú.

Barry Keoghan vo filme hrá študenta Olivera Quicka, ktorý sa nechá vtiahnuť do života aristokratického Felixa Cattona a jeho excentrickej rodiny (stvárnil ho Jacob Elordi). Felix pozve Olivera do sídla Saltburn, kde sa ale dejú poriadne bizarnosti. Keď všetci obyvatelia Saltburnu zomrú, Oliver sa stáva dedičom panstva a majetku.

Bizarné úmrtia, o ktoré sa polícia nezaujíma

Ako je ale možné, že sa k majetku nehlási nikto iný a nikto ani neprotestuje, že sa dedičom stal práve Oliver? Je zvláštne, aby bola rodina s takou históriou a nesmiernym bohatstvom natoľko izolovaná, aby Elspeth prepísala majetok na Olivera, ktorý je pre ňu v podstate úplne cudzím človekom.

Nikto tiež nevie, ako zomrel James Catton, otec rodiny. Poriadne vysvetlené nie je ani to, prečo a ako vlastne Elspeth upadne do kómy. Isté je len to, že jej Oliver vytiahne intubačnú hadičku z tela, následkom čoho sa zadusí. Bizarné je aj to, že polícia nevyšetruje smrť Felixa a jeho sestry Venetie, ktorých Oliver taktiež zabil. Rodina verí, že Felix sa predávkoval drogami a Venetia si sama siahla na život. Naozaj by tieto prípady ale políciu vôbec nezaujímali?