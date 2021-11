Z Číny prichádza ďalší nebezpečný vírus. Šíri sa veľmi rýchlo, no kvôli Covidu ho ignorujeme

Momentálne je v obehu minimálne osem variantov vtáčej chrípky, z ktorých všetky sú nebezpečné a smrteľné aj pre človeka. Aj keď WHO tvrdí, že v tejto veci netreba robiť paniku, Čína odkazuje presný opak a zdôrazňuje, aby sa popri Covide nezabudlo aj na túto hrozbu.

Záležitosť nového kmeňa vtáčej chrípky sa začala výraznejšie riešiť v decembri 2020, kedy začalo 101 000 sliepok na gigantickej farme neďaleko mesta Astrachán na juhu Ruska kolabovať a umierať. Ako uvádza The Guardian, testy uskutočnené štátnym výskumným centrom ukázali, že tam cirkuluje relatívne nový druh smrteľnej vtáčej chrípky známy ako H5N8.

V priebehu niekoľkých dní bolo v továrni Vladimirskaya narýchlo zabitých 900 000 vtákov, aby sa zabránilo epidémii. Vtáčia chrípka je ďalšou prebiehajúcou pandémiou na svete a H5N8 je len jeden kmeň, ktorý má v posledných rokoch za následok úmrtie tisícov kŕdľov kurčiat, kačíc a moriek v takmer 50 krajinách vrátane Británie. Najhorším výkričníkom je, že táto mutícia nevykazuje žiadne známky zastavenia ani spomalenia.

Ale incident v Astrachane bol iný. Keď testovali 150 pracovníkov na farme, zistilo sa, že päť žien a dvaja muži majú toto ochorenie, našťastie len v miernej forme. Bolo to prvýkrát, čo sa vírus H5N8 preniesol z vtákov na ľudí.

Situácia sa náhle zhoršila

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bola na tento incident upozornená, no v tej dobe mali plné ruky riešenia s už prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Vtáčej chrípke sa tak venovalo málo pozornosti. Veci nepomohla ani skutočnosť, keď Anna Popova, hlavná spotrebiteľská poradkyňa Ruskej federácie, varovala v televízii ľudí aj zodpoedné úrady, že prenos H5N8 z človeka na človeka sa čoskoro rozvinie a že by sa okamžite malo začať pracovať na vývoji vakcíny.

Osem alebo viac variantov vtáčej chrípky, z ktorých všetky sú schopné infikovať a zabíjať ľudí, sú potenciálne závažnejšie ako COVID-19. V roku 2021 sa neobjavili žiadne ďalšie správy o infekciách H5N8 u ľudí, ale obavy sa minulý týždeň potvrdili v Číne. Tam sa totiž iným typom vtáčej chrípky, známym ako H5N6, nakazilo 48 ľudí. Väčšina prípadov sa spája s ľuďmi pracujúcimi s chovnými vtákmi, ale v posledných týždňoch došlo k prudkému nárastu a viac ako polovica všetkých infikovaných ľudí zomrela, čo naznačuje, že kmeň vírusu H5N6 naberá na rýchlosti, mutuje a je mimoriadne nebezpečný.

„Pravdepodobnosť šírenia z človeka na človeka je nízka, ale je naliehavo potrebný širší geografický dohľad v oblastiach zasiahnutých Čínou a tiež v priľahlých oblastiach, aby sme lepšie pochopili riziko a nedávny nárast prenosu na ľudí,“ uviedol hovorca WHO vo vyhlásení.