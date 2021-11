Perspektíva je zlá. Matematik Kollár hovorí, že krivka sa už zatáča, ale ešte stále nie sme na vrchole

Uznávaný slovenský matematik Richard Kollár sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadril k súčasnej epidemickej situácii, ktorá sa zhoršuje zo dňa na deň. No, ako sám matematik podotkol, dáta síce dobré nie sú, ale nie sú ani až tak zlé. V preklade by to mohlo znamenať aj: Nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie.

„Napríklad nárast v nemocniciach nie je tak veľký, ako bol po víkendoch a sviatkoch v posledných týždňoch. Len nie je jasné, či je to spôsobené ústupom pandémie. Napriek tomu, žiaľ, tak ako sme očakávali, počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 za posledné dva týždne stúpol z 1430 na 2862. Bola to istota dvojnásobku. Najbližšie týždne bude rast pokračovať, aj keď už pomalšie (aj vďaka obmedzeniam kapacity). Čo však potom?“ zamyslel sa Kollár v statuse.

Zlá správa je podľa neho aj to, že vrchol tejto vlny v incidencii sa ešte odkladá, signály v minulého týždňa sa zatiaľ úplne nepotvrdzujú. Krivka sa už zatáča, ale na vrchole ešte nie sme. „Update dát o antigénovom testovaní z posledného týždňa takmer úplne zmazal zastavenie nárastu pozitivity, a tak pozitivita antigénov ďalej stúpa, aj keď už pomalšie, čo je asi systematická vec. PCR pozitivita sa stabilizovala, ale tam stále pomerne rýchlo rastie počet testov, je dosť možné, že ide len o to isté spomalenie ako pri antigénoch.“

Blíži sa možný vrchol tretej vlny?

A toto spomalenie naznačuje možný blízky vrchol. „Lenže my by sme teraz potrebovali počuť lepšie, lebo incidencie dnes hovoria o hospitalizáciach o dva týždne. A ďalší rast vtedy už bude skutočne extrémne kritický,“ vysvetlil matematik ďalej.

Kapacita lôžok pre covid je len 3000. Ventilácie boli už včera využité na 97 %. „Dobrým meradlom v tomto je pomer počtu pacientov na ventilácii ku všetkým covidovým pacientom. Ešte pred nedávnom to bolo cca. 14 %, na konci minulej vlny 13 %. Najnižšie úrovne v novembri 2020 boli 8 %, dnes sme niekde medzi 10 a 11 %. Z toho možno usúdiť, že by sme už dnes potrebovali na umelú pľúcnu ventiláciu pripojiť asi o 20-30 % percent pacientov viac, teda úplne zhruba – štvrtinu lôžok na UPV pre pacientov už zrejme nemáme a čaká sa v poradovníkoch. Toto je niečo, čo som pôvodne neočakával, keďže v minulej vlne bola kapacita počtu lôžok až k 4000 a ventilácií až k 400. Teraz sme na oveľa menších číslach. Lenže minulý rok nebolo v nemocniciach toľko iných pacientov. Až teraz vidíme, že to bol mega úspech minulý rok toľko lôžok vôbec nájsť a že odchod lekárov a zdravotníkov, ktorí odišli počas leta, nás výrazne oslabil.“

V statuse ďalej píše aj to, že je veľmi pravdepodobné, že sa zmenili aj prijímacie protokoly pre pacientov, mnoho tých s ľahšími diagnózami, ktorých by sme prijali do nemocnice ešte pred mesiacom, teraz už neprijmeme.

Preplnenosť nemocníc

Najväčším rizikom je rozhodne preplnenosť nemocníc. „V krízovom stave sa zrejme bude v menšej miere možné vyhnúť pacientom s covidom na necovidových oddeleniach. To môže viesť k zvýšeniu rastu nozokomiálnych infekcií v nemocniciach. To zase k zvýšeniu náporu na covidové lôžka. Je to presne situácia, keď sa dominové kocky rúcajú. Snáď sa tomu podarí zabrániť čo najviac,“ napísal Kollár.

Tempo pozorovaného rastu v nemocniciach v týchto dňoch preto zaostáva za rastom incidencie. Tú stratu už nemocnice nedobehnú, rast už bude vyzerať pomalšie ako červená krivka, pri dosahovaní kapacity počtu lôžok je to prirodzený jav. Pri hospitalizáciách si preto bude potrebné všímať sklon ich rastu. Ten potrebujeme, aby začal klesať, nestačí, že je pomalší ako červená čiara nárastu incidencie.

Príjmy do nemocníc so 7-dňovým oneskorením v 7-dňových priemeroch zatiaľ ležia okrem posledných nedoreprotovaných dní (svetlomodrá) na červenej krivke incidencie. „Na tie doreportované dáta som zvedavý, snáď aj tam nastane odklon od červenej,“ doplnil.

„Nie je to dobré a perspektíva je zlá. Rast ešte 40-50% v dopyte po hospitalizáciách a potom snáď stabilizácia, ak sa teda skutočne blížime k vrcholu vlny. Je fakt zle. Nielen v nemocniciach, aj šanca stretnúť infikovaného je teraz už dosť vysoká, správajte sa rozumne, do nemocnice teraz ísť nechcete,“ zdôraznil na záver.