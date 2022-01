Z 20 dní dovolenky až 135 dní voľna. Prehľad sviatkov v roku 2022 aj s tipmi, ako si ho rozumne rozplánovať

Ako dozaista viete, rok má 365 dní. Keď tento údaj porovnáme s 20 dňami dovolenky, ktoré pracujúci ľudia bežne na Slovensku majú, neznie to vôbec dobre. Čo keby sme vám namiesto čísla 20 povedali, že tento rok môžete mať až 135 dní voľna, úplne bez práce? Takto to znie už lepšie, však? Dôležité je aj plánovanie – viac si predsa užijete 4 dni voľna v rade ako jednodňové voľno kedykoľvek. Práve preto sme pripravili veľký prehľad, ktorý vám ukáže, ako môžete zo svojej relatívne krátkej dovolenky vyťažiť čo najviac a rozdeliť si ju rovnomerne na celý rok.

Pri našich výpočtoch sme vychádzali z aktuálnej základnej výmery dovolenky pre rok 2022 a rátali sme so zamestnancom, ktorý má nárok na štyri týždne dovolenky – teda je mladší ako 33 rokov, trvalo sa nestará o dieťa alebo nie je pedagogickým či výskumným pracovníkom. Štyri týždne dovolenky sa rovnajú 20 dňom voľna.

Január – 12 dní voľna (1 deň dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. január (sobota) – Deň vzniku Slovenskej republiky 6. január (štvrtok) – Zjavenie Pána (Traja králi)



Rozumieme, že vrátiť sa po Novom roku opäť do práce môže byť náročné, o to viac, ak ste mali voľno aj medzi vianočnými sviatkami. Síce štátny sviatok prvého januára vychádza tentokrát na sobotu, a tak vám deň z pracovného týždňa neodbudne, 6. január však spadá na štvrtok. To znamená, že prvý pracovný týždeň si môžete hneď skrátiť, ak si zoberiete dovolenku v piatok, 7. januára, a užijete si víkend predĺžený rovno o 2 dni. Navyše, január má víkendov až päť, a tak vám môže priniesť celkovo až 12 voľných dní.

Február – 8 víkendových dní

Vo februári nenájdeme žiadne štátne sviatky, je to však najkratší mesiac roka. Rok 2022 je nepriestupný, a teda má iba 28 dní. Z toho na nás čakajú štyri víkendy, čo znamená celkovo 8 voľných dní.

Marec – 8 víkendových dní

Napriek tomu, že marec už má klasicky 31 dní, počet voľných dní skopíruje od februára. To znamená, že sa budeme musieť uspokojiť so štyrmi víkendami, ktoré prinesú 8 voľných dní. V týchto dvoch mesiacoch sa s dovolenkovými dňami veľa vymyslieť nedá, nebojte sa, to sa v nasledujúcom zmení.

Apríl – 15 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 15. apríl – Veľký piatok

18. apríl – Veľkonočný pondelok

Apríl prinesie Veľkonočné sviatky, aj keď si na ne oproti minulému roku trochu počkáme. Veľký piatok spadá na presnú polovicu mesiaca, spoločne s Veľkonočným pondelkom a víkendom medzi nimi prináša tradične 4 dni voľna. Ak túžite po dovolenke práve v tomto príjemnom jarnom období a obetujete 4 dni v týždni pred alebo po Veľkej noci, čaká na vás celkovo 8 voľných dní v rade, a to znamená, že môžete vyraziť aj na nejaký výlet. Celkovo aj s víkendami a s touto dovolenkou by ste tak počas apríla mohli mať až 15 dní voľna. Teda polovicu mesiaca.

Máj – 9 víkendových dní

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. máj (nedeľa) – Sviatok práce

8. máj (nedeľa) – Deň víťazstva nad fašizmom

Podobne ako minulý rok, aj tento vychádzajú dva štátne sviatky počas mája na víkend. K voľným dňom nám tak nič nepridajú. To znamená, že sa môžeme tešiť na štyri celé a jeden polovičný víkend, ktoré znamenajú 9 voľných dní.

Jún – 8 víkendových dní

Jún neprináša žiadne štátne sviatky a ten tohtoročný sa bude navyše niesť iba v znamení štyroch víkendov, a teda 8 voľných dní. Nemusíte však zúfať, ak túžite po letnej dovolenke, v nasledujúcich mesiacoch na ňu bude času dosť.

Júl – 15 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 5. júl (utorok) – Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Sviatok svätého Cyrila a Metoda tento rok spadá na utorok, čo znamená, že si môžete zobrať dovolenku v pondelok 4. júla a užiť si hneď na začiatku mesiaca extra predĺžený víkend. Tento týždeň môže byť dobrou príležitosťou aj na už spomínanú letnú dovolenku – ak si zoberiete ďalšie 3 dni dovolenky, celkovo spoločne so sviatkom a dvoma víkendami na vás čaká 9 dní voľna. A za to sa oplatí obetovať 4 dni dovolenky. Tohtoročný júl navyše prinesie až päť víkendov a spolu tak môžete mať až 15 dní voľna – teda takmer polovicu mesiaca. To je na horúce dlhé letné dni dobrou správou.

August – 9 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 29. august (pondelok) – Výročie SNP

Výročie SNP si pripomenieme tento rok v pondelok, a to znamená, že posledný víkend v mesiaci bude sám o sebe predĺžený. August prináša iba štyri víkendy, no pozitívne je, že už sme za polovicou roka a stále nám zostáva 11 dní dovolenky. Môžete ju využiť ešte počas leta, v našich výpočtoch ju však započítame do zimných mesiacov.

September – 12 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. september (štvrtok) – Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. september (štvrtok) – Sedembolestná Panna Mária

Oba septembrové sviatky vychádzajú na štvrtok, a to znamená iba jediné – dva predĺžené víkendy. Samozrejme, v prípade, ak využijete dva dni dovolenky na piatky medzi sviatkom a víkendom. Celkovo tak môžete zo septembra vyťažiť až 12 voľných dní.

Október – 11 dní voľna (1 deň dovolenky)

Október neprináša žiadne sviatočné dni, za to nás tentokrát poteší až piatimi víkendami. Začína a aj končí víkendovými dňami a vďaka tomu si aj bez dovolenky môžete užiť až 10 voľných dní. 1. november spadá tentokrát na utorok, čo znamená, že ak si zoberiete dovolenku posledný októbrový deň, čaká na vás 4-dňový predĺžený víkend.

November – 11 dní voľna (1 deň dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. november (utorok) – Sviatok všetkých svätých

17. november (štvrtok) – Deň boja za slobodu a demokraciu

Dva sviatky prislúchajúce novembru tento rok prinášajú možnosť znova vyťažiť z vašej dovolenky čo najviac. Ako sme už avizovali, ak si ju zoberiete v pondelok pred prvým novembrom, hneď pred začiatkom nového mesiaca máte predĺžený víkend. Deň boja za slobodu a demokraciu pripadá na štvrtok a vy môžete využiť ďalší zo svojich dovolenkových dní a vziať si z práce voľno v piatok. To znamená ten istý scenár – 4-dňový predĺžený víkend. Zároveň vám stále zostáva dosť dní dovolenky na december a pre mnohých obľúbené sviatky či obdobie, kedy sa oplatí vypadnúť do prírody alebo si užiť lyžovačku či chvíle pri krbe na chate.

December – 17 dní voľna (7 dní dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 24. december (sobota) – Štedrý deň

25. december (nedeľa) – Prvý sviatok vianočný

26. december (pondelok) – Druhý sviatok vianočný

December je tu a keďže sme s dovolenkovými dňami hospodárili rozumne, môžeme si vychutnať koniec roka v znamení voľna a chvíľ s najbližšími či pri činnostiach, ktoré máme radi.

Podobne ako uplynulý rok, aj tohtoročné Vianoce prinesú iba jeden deň voľna, keďže vychádzajú na víkend. Zostalo nám ešte 7 dní dovolenky, a to znamená aj veľa voľných dní. Ideálne je si zobrať 3 dni dovolenky pred Vianocami 4 dni dovolenky po nich. Vďaka tomu nemusíte pracovať medzi sviatkami a Novým rokom a zároveň stihnete všetko pripraviť na Štedrý deň alebo nakúpiť darčeky. V rade tak získate od 21. decembra až 12 dní voľna a celkovo aj s víkendami si ich v decembri budete môcť vychutnať až 17. To znamená, že počas decembra by ste v práci teoreticky strávili iba 14 dní.