Poriadne sa pri nich zabavíte. Toto sú najlepšie komédie roku 2021

V závere roka a bilancovania toho najlepšieho, čo kinematografia priniesla, nesmie chýbať náš zoznam najlepších komédií. Pri čom sa dokážete najlepšie odreagovať a vypnúť od stresu uponáhľaného sveta? Ak sú vašou odpoveďou na túto otázku filmy a seriály, ste na správnom mieste.

Vybrali sme 10 najlepších komédií, ktoré tento rok priniesol. Niektoré v sebe miešajú čierny humor, akciu, ďalšie zas romantiku alebo sú zasadené do obľúbeného prostredia strednej školy. Ak patríte medzi fanúšikov tohto žánru, nenechajte si ich ujsť.

Love Hard

Začneme vianočnou romantickou komédiou s herečkou Ninou Dobrev v hlavnej úlohe. Prichádza do malého mesta s vidinou lásky, zisťuje však, že bola na zoznamke oklamaná a jej “pravý” je niekto úplne iný, než za koho sa vydával. Rozhodne sa však o svojho vysneného zabojovať. Napokon, ako to už pri vianočných a romantických filmoch býva, všetko je úplne inak a zisťuje, že šťastie mala celý čas pred sebou. Snímka Love Hard prináša všetko, čo by ste od komédie aj vianočného filmu čakali. Nechýba výzdoba, spievanie kolied alebo farebné vianočné svetre, či dokonca malý zázrak.

Red Notice

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds a Gal Gadot v akčných úlohách experta FBI a dvojice gangstrov, ktorých spojí spoločný cieľ – lúpež. Aby sa ju psychológovi z FBI podarilo vyriešiť, musí začať spolupracovať s najhľadanejším zločincom umeleckých predmetov. Ich cieľom je totiž zlodejka, ktorá má všetko dokonale premyslené a prekuknúť jej zámery nie je vôbec jednoduché. Nechýba množstvo napätia a nebezpečných scén, do ktorých sa hrdinovia dostávajú. Ak hľadáte dobrú oddychovku, Red Notice je jednou z tých správnych volieb.

Shiva Baby

Komédia plná čierneho humoru ukazuje v hlavnej úlohe mladú študentku, ktorá sa ocitá na židovskom pohrebe “uväznená” so svojou rodinou, ich zvedavými otázkami a trápnymi či dokonca nepríjemnými situáciami, ktorým nepridá, keď sa tam objaví jej bývalá priateľka. To však ani zďaleka nie je všetko. Príde aj jej milenec s manželkou a dieťaťom, o ktorého existencii dovtedy ani netušila. Ako sa dokáže s touto situáciou, odohrávajúcou sa na tragickej udalosti a za prítomnosti rodiny, vyrovnať? Táto komédia má všetky prvky, ktoré tento žáner má mať. Humorné situácie, aj pocit trápnosti a neuveriteľne divácky atraktívne prostredie, ktoré ju robí odlišnou od ostatných.

Plan B

Samozrejme, v našom zozname nesmie chýbať čistokrvná komédia zo školského prostredia s prvkami roadtripu, ale skutočne netradičného. Hlavné hrdinky sa rozhodnú usporiadať večierok, na ktorom sa jedna z nich snaží získať chlapca, ktorý sa jej páči. Namiesto toho príde o svoj vienok s podivínom. Ráno, keď sa v zúfalom stave prebúdza, zisťuje, že jej prvý sexuálny styk nebol vôbec bezpečný a vydesí sa z možného tehotenstva. S kamarátkou sa teda vydávajú na trip s jasným cieľom – zohnať tabletku PO.

Ginny a Georgia / Ginny & Georgia

Samozrejme, že sme do nášho rebríčka zaradili aj seriál, ktorý bol veľmi príjemným prekvapením Netflixu. Ukazuje príbeh dospievajúcej Ginny, ktorá so svojou mamou po smrti nevlastného otca prichádza do nového mesta. Škola a spolužiaci však nie sú to jediné, čo tínedžerku trápi. Vyrovnávať sa musí aj s popularitou svojej atraktívnej mamy a s tajomstvami, ktoré pred svojou dcérou dlho ukrývala, no pomaly sa dostávajú na povrch. Seriál je vtipný, svieži a prináša aj nečakanú krimi zápletku. Je ideálnym na binge-watching, pretože keď ho raz začnete pozerať, už sa od neho nebudete môcť odtrhnúť.

Sexify

Ďalším seriálom, pri ktorom sa určite zabavíte, je Sexify. Okrem toho prináša skutočne originálnu zápletku a navyše pochádza od našich poľských susedov. Výrazný soundtrack vám ešte dlho po zhliadnutí bude znieť v hlave a na niektoré výjavy zo seriálu taktiež tak skoro nezabudnete. Treba však uznať, že otvára dôležité témy, a to ženský orgazmus a masturbáciu. V hlavnej úlohe vidíme študentku, ktorá musí byť vo svojich výsledkoch dokonalá a preto neustále súperí s podobne ambicióznym spolužiakom. Aby sa jej ho podarilo prekonať a vyhrať súťaž, musí vymyslieť aplikáciu, ktorá zaujme všetkých. Práve to je Sexify – appka na sex. Sama však v tejto oblasti nemá žiadne skúsenosti a tak jej vo vývoji pomáhajú kamarátky.

Red Rocket

Hlavný hrdina Mikey sa vracia po rokoch späť do svojho rodného mesta, kde sa však nestretne s vrúcnym prijatím. Pred dvadsiatimi rokmi ho opustil kvôli práci herca vo filmoch pre dospelých. Ocitá sa na okraji spoločnosti s nemožnosťou nájsť si poriadnu prácu. To ho prinúti začať predávať trávu tak, ako kedysi. Okrem toho sa zamiluje do od neho podstatne mladšej čašníčky a tak plán získať si znova späť svoju bývalú, sa nekoná. Režisér Sean Baker, ktorý stojí aj za oceňovanou snímkou The Florida Project, vytvoril ďalšiu komediálnu drámu, ktorej hlavného hrdinu si zamilujete, napriek jeho minulosti alebo situáciám, ktorým musí čeliť. Ide o ďalší výnimočný film v tomto zozname, ktorý odporúčame všetkými desiatimi.

Free Guy

V akčnej komédii ožíva Ryan Reynolds v postave bankára, ktorý je vlastne postavičkou vo videohre. Nemá žiadne špeciálne schopnosti a nie je pre hru ničím výnimočným. On sa však rozhodne zmeniť svoj osud a preformuje postavu samého seba na skutočného hrdinu. A ako už dobre vieme, s mocou prichádza aj zodpovednosť a jeho úloha, ktorú musí splniť, nebude vôbec jednoduchá. Snímka je zaujímavá predovšetkým zasadením do počítačového prostredia, a ak videohry milujete, pravdepodobne sa vám bude páčiť.

Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun / The French Dispatch

Tvorba režiséra Wesa Andersona má svoj výrazný rukopis, ktorý buď milujete alebo vás nebude baviť. Spomeňme si napríklad jeho filmy ako Grandhotel Budapešť či Psí ostrov. Ak patríte do tej prvej kategórie, v tejto jazde si prídete na svoje a na Andersonovom svojskom humore sa neraz zasmejete. Poviedková snímka prináša celkovo štyri príbehy, ktoré sú prepojené sídlom amerických novín vo Francúzsku s názvom Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun. Práve od nich pochádza tento mierne komplikovaný názov.

Don’t Look Up

Presne na Štedrý deň streamovací gigant uviedol snáď najočakávanejšiu komédiu roka. Lákala na hviezdne osadenie, spomeňme napríklad Leonarda DiCapria, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, speváčku Arianu Grande, najvýraznejšie herecké meno súčasnosti – Timothée Chalameta a množstvo ďalších. Okrem toho stavila na aktuálnu tému klimatickej krízy a snahu ako upútať pozornosť ľudstva, ktoré čelí smrtiacej katastrofe. V tomto prípade sa na našu planétu má rútiť kométa. Nikoho to však nezaujíma. Veľmi sa tešíme, že môžeme ukončiť náš rebríček práve touto čerstvou snímkou, pri ktorej sa neraz nahlas zasmejete.

