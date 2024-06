WHO potvrdila prvý smrteľný prípad vtáčej chrípky H5N2 u človeka. Takéto boli príznaky, úrady nariadili opatrenia

V Mexiku zomrel človek na vtáčiu chrípku v prvom potvrdenom prípade nakazenia človeka variantom H5N2, oznámila v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.

Nemenovaný 59-ročný muž, ktorý zomrel 24. apríla po horúčke, dýchavičnosti, hnačke a nevoľnosti, „nebol v minulosti vystavený hydine ani iným zvieratám“ a mal „viacero základných ochorení“, uviedla WHO vo vyhlásení.

„Obyvateľ bol hospitalizovaný v meste Mexiko a v ten istý deň zomrel,“ uvádza sa vo vyhlásení. Išlo o „prvý laboratórne potvrdený prípad nákazy vírusom chrípky A(H5N2) na svete“, dodala WHO. Mexické zdravotnícke orgány po vykonaní laboratórnych testov oznámili 23. mája potvrdený prípad zdravotníckemu orgánu OSN.

Muž mal viacero ochorení

WHO uviedla, že zdroj nákazy vírusom nebol známy, hoci prípady H5N2 boli zaznamenané u hydiny v Mexiku. Podľa WHO boli prípady H5N2 zistené v marci na dvore hydinovej farmy v štáte Michoacán, pričom ďalšie ohniská boli identifikované v štáte Mexiko. WHO však ďalej oznámila, že zatiaľ nie je možné preukázať súvislosť medzi prípadom u ľudí a nákazou hydiny, pričom riziko pre ľudí odhadla ako „nízke“.

Mexické ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že zomrel „59-ročný muž s chronickým ochorením obličiek, cukrovkou 2. typu a dlhodobou systémovou artériovou hypertenziou“.

„Neexistuje žiadne riziko nákazy pre obyvateľstvo,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu s tým, že „všetky vzorky od identifikovaných kontaktov (pacienta) boli negatívne“.

Úrady sledujú farmy v blízkosti domu obete a zriadili stály monitorovací systém na odhalenie ďalších prípadov vo voľnej prírode v tejto oblasti, dodáva sa vo vyhlásení.

Iný variant vtáčej chrípky, H5N1, sa už niekoľko týždňov šíri medzi stádami dojníc v USA, pričom bol zaznamenaný aj malý počet prípadov u ľudí. Podľa úradov však v žiadnom z prípadov nejde o nákazu z človeka na človeka, ale o prenos choroby z dobytka na ľudí.