Na Orave postavili prvý dom v korunách stromov so živou strechou a bez wifi. Ponúka výhľady priamo z postele

Domčeky na stromoch sa u nás aj v zahraničí tešia veľkej obľube. Ponúkajú nevšedný druh zážitku z ubytovania, ktorý urobí výnimočné každé voľné chvíle strávené v prírode. Nájdeme ich v rôznych kútoch Slovenska a odteraz vďaka projektu dvojice kamarátov aj na obľúbenej Orave.

Kristian a Jakub sa rozhodli priniesť možnosť bývania v korune stromu aj na Orave, kde takýto unikátny typ ubytovania doteraz chýbal. Ako nám priblížili, tento nápad vznikol spontánne, pričom cieľom bolo prepojiť prírodu s človekom bez zásahu do jej prirodzeného prostredia.

“Začali sme nad touto myšlienkou rozmýšľať čoraz viac a keďže podobné projekty existujú aj v zahraničí, nakoniec sme sa rozhodli, že niečo také vytvoríme aj tu u nás na Orave.” Opisujú vznik domčeku v korune mohutnej lipy, ktorý nazvali North House.

Na Oravu priniesli nový zážitok z ubytovania

Kristian s Jakubom pochádzajú z Oravy, dokonca jeden z nich vyrastal práve v dedinke Veličná, kde sa domček v korunách stromov nachádza. Preto sa rozhodli svoj nápad zrealizovať práve v týchto končinách. A urobili veľmi dobre, pretože Orava je vyhľadávaným regiónom, ktorý priťahuje návštevníkov nie iba z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. “Chceli sme priniesť niečo nové, miesto v ktorom si oddýchnete od každodenného rýchleho života, na chvíľu vypnete a načerpáte energiu z prírody okolo vás.”

A práve bližší kontakt s prírodou je to, čo v domčeku na strome zaručene nájdete. “Máme blízky vzťah k prírode a celkovo k našej krásnej Orave a preto sme sa rozhodli vytvoriť tento projekt „u nás doma“. Máme jeden z najkrajších regiónov na Slovensku a veríme, že náš domček priláka ľudí z ostatných kútov Slovenska.”

Ako hovoria, Orava môže veľa ponúknuť. “Na našej stránke okrem iného aj odporúčame niektoré miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.” A je ich skutočne mnoho, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť.

Moderný dizajn a živá strecha

Kým North House vznikol, museli Kristian s Jakubom nájsť vhodné miesto, kam ho postaviť. “Dalo nám to naozaj zabrať. Trvalo to približne 4 mesiace, pokým sme sa dostali vôbec k výberu a následnému návrhu projektu. Na začiatku sme dlhšie premýšľali nad tým, aký dizajn použijeme. Keďže vo svete už fungujú podobné domčeky v korunách stromov, chceli sme sa od nich odlíšiť a preto sme sa rozhodli ísť do modernejšieho štýlu.”

Rozhodli sa do domčeka zakomponovať aj živú strechu, ktorá však skomplikovala samotnú výstavbu. “Samostatná strecha má obrovskú váhu a museli sme to staticky upraviť tak, aby bolo všetko v poriadku a to nám zabralo dosť veľa času. Začiatok výstavby projektu bol niekedy v januári tohto roka. Dali sme si veľmi záležať na všetkých detailoch čím sa to celé natiahlo.”

Prináša prepojenie s prírodou

Živá strecha dotvára celú myšlienku spojenia s prírodou, pretože poukazuje na cyklus, pri ktorom keď zoberieme životný priestor kvôli výstavbe, môžeme ho aspoň z časti vrátiť vytvorením zelene a vegetácie na streche ktorejkoľvek budovy.

“Keď si predstavíte veľké mestá, ktoré sú svojim spôsobom samý betón, nie je tam priestor na zeleň, prehrievajú sa a príroda sa z nich úplne vytráca. Toto je jedna z možností ako jej vrátiť aspoň kúsok toho, čo sme vzali.” North House vďaka tomu vytvára nový životný priestor pre vtáky, hmyz a niektoré druhy rastlín.

Odpočinok od bežného ruchu

Aj vďaka tomu ponúka úplnú symbiózu s prírodou, ktorá je hlavným rozdielom medzi obyčajným ubytovaním a pobytu v korunách stromov.

“V klasických ubytovaniach máte k dispozícii zariadenú kúpeľňu, kuchyňu, televízor, wifi a podobné vybavenie. U nás takéto niečo nenájdete. To hlavne z toho dôvodu, že sa náš domček nenachádza v dosahu infraštruktúry. Je to miesto, kde si trochu oddýchnete od toho, čo je pre nás každého bežné a skúsite bez toho žiť.”

Nemusíte sa však obávať akéhokoľvek diskomfortu alebo že vám v Nort House bude niečo chýbať. “Vybavenie domčeku zahŕňa základné potreby ako je suché WC, pitná horská voda, plynový sporák s kanvicou, elektrické osvetlenie, ktoré svieti vďaka fotovoltaike, ktorú taktiež môžeme len odporúčať a mnoho ďalšieho.”

Panoramatický výhľad priamo z postele

Celkovo je zariadený tak, aby sa tu návštevníci cítili útulne, zrelaxovali, ale zažili aj pocity dobrodružstva. Napríklad z manželskej postele je možné sledovať scenérie Veľkého Choču, ktoré uvidíte cez obrovské sklené okno. K tomu všetkému vás bude ráno čakať raňajkový košík s chutnými dobrotami.

“Návštevníkom sme stále k dispozícii a veríme, že si u nás oddýchnu a prídu na svoje. Každý si môže odniesť úplne iný zážitok, pretože tu zažijú nočný šum stromov, po ktorých často prichádza na návštevu rodinka plchov, veveričky a rôzne vtáky.”

Dokonca si užijete krásny východ slnka priamo z postele. “Pre tých viac dobrodružných ponúkame poznávacie jazdy na koňoch po okolitých kopcoch, ktoré prídu po vás až ku chate. Je toho dosť čo sa dá z nášho pobytu odniesť, treba to vyskúšať na vlastnej koži.”

Prevádzka domčeka v korunách stromov North House bola spustená iba pred niekoľkými dňami, 1. augusta a viac informácií nájdete priamo na oficiálnej stránke alebo profile na Instagrame či Facebooku.