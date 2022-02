Využíval ich aj Simon z dokumentu Tinder Swindler. Týchto 5 bodov používa každý romantický podvodník

V dokumentárnom filme od Netflixu – Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler), tri ženy opisujú, ako ich podviedol muž menom Simon Leviev (narodený ako Shimon Hayut) po tom, ako sa stretli vďaka známej zoznamovacej aplikácii.

Dokument, ktorý kraľuje Netflixu, poskytuje podrobný a osobný pohľad toho, ako Leviev používal Tinder na spojenie sa so svojimi obeťami a nakoniec ich oklamal o stovky tisíc dolárov.

Docentka Queenlandskej univerzity Cassandra Cross, ktorá sa už viac ako desaťročie zaoberá výskumom takýchto podvodov, opísala pre portál The Conversation, čo majú podvodníci ohľadom predstierania vzťahov spoločné. Vypočula si už stovky bolestivých a traumatických príbehov od obetí. Aj keď je každý príbeh jedinečný, existujú spoločné faktory a z nich sa dá poučiť.

Základom je obohatenie sa

Vzťahoví podvodníci využívajú masku osobného vzťahu, aby využili dôveru svojej obete a získali od nich peniaze. Výnimočne sú to tiež napríklad súkromné či tajné informácie, ako upozornil portál ABC.

Mnohé tieto podvody začínajú online. Často sa to deje prostredníctvom zoznamovacej aplikácie, alebo aj pomocou sociálnych sietí. Aj u nás sú bežné prípady, keď prichádzajú žiadosti o priateľstvo a následné romantické správy od „vojakov na misii“, „zahraničných lekárov“ a podobne.

V mnohých prípadoch sa obeť a páchateľ nikdy nestretnú, aj keď, ako dokazuje aj dokument od Netflixu, môže sa to stať aj pri fyzických vzťahoch. Následne podvodníci používajú celý rad techník manipulácie a psychologického zneužívania, len aby získali od obetí , čo chcú.

Leviev úspešne zmanipuloval mnohé ženy tým, že sa vydával za syna diamantového magnáta, potom obetiam povedal, že sa mu vyhrážajú a že bol napadnutý a následne žiadal od nich peniaze, aby mohol vyriešiť jeho núdzovú situáciu.

Každý jeho krok bol premyslený a účelový, no odzrkadľuje známe vzorce.

Toto sú body, ktoré využívajú všetci podvodníci ako Leviev: Vytvorte si atraktívny profil a identitu, z ktorej vyžaruje moc, bohatstvo a postavenie. Obete bombardujte veľkolepými prejavmi náklonnosti, vrátane rýchleho prechodu na to, že ste spoločný pár a diskutujte o svojej spoločnej budúcnosti. Vytvorte núdzovú situáciu, ktorá naliehavo a okamžite vyžaduje finančnú pomoc – môže to byť problém v biznise, zdravotný problém, trestnoprávny problém, napríklad, že vás zatkli v zahraničí. Postupne stupňujte svoje finančné požiadavky, zvyčajne požiadaním obetí, aby previedli peniaze, zaregistrovali kreditné karty, alebo si vzali pôžičky. Vyhrážajte sa obeti, zneužívajte ju alebo inak donucujte, ak odmietne.

Ja by som nenaletela

Pri sledovaní dokumentu z pohodlia gauča je ľahké tvrdiť, že mňa by nepodviedol. Nesmiete však podceňovať schopnosť skúseného páchateľa identifikovať slabinu alebo zraniteľnosť a nemilosrdne ju využiť.

Podľa prieskumov osoby s vyššou úrovňou romantiky alebo tie, ktoré veria na „pravú lásku“, sú najčastejšími obeťami podvodov. Niektoré obete dokázali presne identifikovať dôvod, prečo sa napokon spojili s páchateľom. Mohla to byť strata predchádzajúceho vzťahu či životná zmena – odchod do dôchodku a podobne. V mnohých prípadoch, jedno potiahnutie prstom doprava na profile, či odpoveď na nevinnú správu spôsobilo veľkú a negatívnu zmenu v ich živote.

Úroveň zraniteľnosti pritom nie je statická a môže sa meniť. Páchatelia rozposielajú stovky správ v nádeji, že sa im podarí osloviť aspoň jednu obeť. Crossovej výskum tiež odhalil, že obete sú často bombardované správami a to prirodzene bráni v komunikácii s rodinou a priateľmi. Monopolizujú si ich pozornosť, alebo ich verbálne zneužívajú, aby sa cítili bezcenní. Všetky tieto taktiky spôsobujú, že obeť stráca schopnosť jasne premýšľať.

Žiadna obeť sa ráno nezobudí s myšlienkou, že dnes rozdá všetky svoje peniaze. Páchatelia si získajú maximálnu dôveru obete, často vytvárajú realisticky vyzerajúce zmluvy, bankové výpisy či úradné listiny, len aby odôvodnili, prečo peniaze potrebujú.

Tieto požiadavky o peniaze sú naliehavé či tajné, ako napríklad v prípade Levieva, ktorý tvrdil, že ich potrebuje kvôli svojej bezpečnosti. Táto taktika znižuje schopnosť obete racionálne reagovať a vyhľadať radu niekoho iného. Obete následne trpia širokou škálou negatívnych dopadov vrátane hanby či sociálnej stigmy. Často sú práve oni obviňovaní za finančné problémy a znižuje sa pravdepodobnosť, že takéto zločiny budú riešiť.

Ako tomu zabrániť?

Online zoznamovanie je dostatočne náročné aj bez toho, aby bolo treba myslieť ešte aj na riziko podvodu. Je ťažké zistiť, či osoba na druhej strane je tá, za ktorú sa vydáva.

Súčasné rady na predchádzanie takýmto podvodom sú, že treba preniesť vzťah z virtuálneho do reálneho sveta hneď, ako budete pripravení. Základné pravidlo je, nedávať peniaze nikomu, koho ste osobne nestretli. Avšak, ako ukazuje aj dokument The Tinder Swindler, táto rada môže byť zbytočná. Odhodlaný podvodník dokáže svoje aktivity rozšíriť aj do offline sveta.

V každom prípade, takmer každý takýto podvod je o peniazoch. Zvážte teda motívy každej žiadosti o finančnú pomoc a nikdy neposielajte peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.