Vyťahujte lopaty, bude čo odpratávať: Zasiahne nás ďalšia vlna sneženia, niekde napadne až 60 centimetrov snehu

Jeseň sa nateraz lúči. Ku koncu pracovného týždňa sa začína opäť meniť počasie. Mieria k nám zrážky, výrazné ochladenie a druhá vlna sneženia. V niektorých oblastiach si teda užijeme aj zimnú snehovú nádielku.

Teploty sa budú pohybovať medzi +3 až +8 °C, vo výške 1 500 dosiahnu 0 °C, píše TASR.

Prichádza zmena

Ako píše iMeteo, počasie na Slovensku aktuálne ovplyvňuje studený front. Do vyšších polôh postupne prichádzajú snehové zrážky, na väčšine územia však strašia hmly a poľadovica.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou pre celé územie krajiny. Okrem toho platia v niektorých okresoch aj výstrahy rovnakého stupňa pred poľadovicou či vetrom. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Viditeľnosť môže miestami podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Žilinskom kraji a v takmer celom Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Skalica, Senica a Tvrdošín. SHMÚ takisto vydal výstrahy pred vetrom na horách. Platiť začnú počas dňa v niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja a v okrese Poprad.

SHMÚ upozorňuje aj na smogovú situáciu v oblasti Jelšavy, upozornenie platí do odvolania.

Spolu so studeným frontom prídu aj výraznejšie zrážky. Ochladenie, ktoré nás čaká, ich bude meniť na snehové. Podľa iMeteo to vyzerá tak, že by snehová pokrývka mohla byť celkom hrubá. Keďže by malo ísť o výdatnejšie a trvalejšie sneženie, na niektorých miestach prinesie desiatky centimetrov nového snehu.

Hranica sneženia poklesne na úroveň okolo 900 metrov nad morom, počas dňa by však mala klesať. Do piatkového rána poklesne asi na 600 metrov nad morom. Nížiny sa sneženia zatiaľ nedočkajú.

Najvýraznejšie sneženie v regióne zasiahne Krkonoše, kde môže napadnúť až 60 centimetrov snehu. Českí meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa.