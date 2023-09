Výsledky Študentských volieb 2023 vás možno prekvapia: Ak by volili iba mladí, s obrovským náskokom by vyhrala táto strana

Už o niekoľko dní sa budú konať predčasné parlamentné voľby, v ktorých môže každý jeden z nás pomôcť rozhodnúť o osude a smerovaní našej krajiny. Ako by to však vyzeralo, keby volili výlučne študenti? Denník N priniesol výsledky simulovaných volieb študentov stredných škôl, a takto by to dopadlo.

Študentské parlamentné voľby sa uskutočnili od 18. do 22. septembra. Zapojilo sa do nich skoro 22-tisíc študentov z 34 okresov, píše Denník N. A dopadli nasledovne.

Jasný víťaz

S veľkým náskokom ich vyhrala strana PS, ktorá získala 48,2 % hlasov, čím dosiahla pred všetkými ostatnými výrazný náskok. Druhé miesto obsadila strana SaS so 6,3 % hlasov, v tesnom závese sa ocitol Smer s rozdielom 0,1 % a štvoricu, ktorá by sa dostala do parlamentu uzavrela KDH s 5,7 % hlasov.

Podľa týchto výsledkov by mimo parlamentu skončili strany ako Hlas či OĽaNO a ďalšie.

Hlasy študentov stredných škôl však neodrážajú celkové postoje celého Slovenska, čo potvrdzujú aktuálne prieskumy, v ktorých vedie strana Smer a v jej závese sa nachádza PS. Ako to ale naozaj dopadne uvidíme už čoskoro.