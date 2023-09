Najtučnejší muž sveta: Vážil 444 kíl, s bolesťami ležal nahý pod plachtou a 10 rokov nevyšiel z domu. Skončil tragicky

Ľudia by mali zabudnúť dávať iným nevyžiadané komentáre k ich postave. Nikto z nás totiž netuší, čo druhá osoba prežíva, alebo s čím bojuje vo svojom vnútri. V prípadoch, akým je aj tento, sa ich hlavní aktéri stali stredobodom pozornosti práve kvôli tomu, ako vyzerali. Istý Brit Keith Martin sa stal známym ako „najtučnejší muž na svete“. Za touto nelichotivou prezývkou sa však skrýval veľmi trpký príbeh, ktorý dostal tragický koniec.

V článku sa dozviete aj: čo bolo spúšťačom jeho prejedania sa;

ako vyzeral jeho jedálniček;

ako prijal 20-tisíc kalórií denne;

že 10 rokov nedokázal ani vyjsť z domu;

ako vyzeral jeho každodenný život;

prečo sa rozhodol pre zmenu a začal chudnúť;

čo bolo jeho snom;

čo sa mu napokon stalo osudným.

Prišiel o mamu a začal sa prejedať

S jedlom bojuje denne množstvo ľudí. A ich okolie o tom nemusí ani len vedieť, preto treba k tejto téme pristupovať opatrne. To, čo niekomu príde ako úplná samozrejmosť, iných dokáže zničiť. Preto ak si všimnete, že s vami, alebo s vašimi blízkymi niečo nie je v poriadku, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

Vráťme sa späť do minulosti, kedy to celé u Keitha Martina začalo. Portál Mirror vysvetľuje, že keď mal 16 rokov, zomrela mu mama na zápal pľúc. Práve táto smutná udalosť mala byť spúšťačom jeho depresie a úzkostí. A s nimi súvisel aj začiatok prejedania sa, ktorému Keith prepadol.

Denne zjedol 20-tisíc kalórií

Sám opísal, že keď ho niečo rozrušilo, jedol. Dni trávil hraním videohier a krátil si ich televíziou. Zašlo to však tak ďaleko, že denne prijímal 20-tisíc kalórií, spomína Mail Online. Optimálny kalorický denný príjem súvisí s našou výškou aj váhou a tak isto aj množstvom pohybu, ktorý máme. Ako uvádza portál Zdravie, muž vo veku 19-30 rokov by mal prijať okolo 2 400 kcal (táto hodnota je iba orientačná). Keď si týchto 2 400 kalórií porovnáme so spomínanou hodnotou 20-tisíc kcal, ktoré Keith prijal, vidíme tam podstatný rozdiel.

Jeho jedálniček tvorili jedlá ako slanina, klobása, kebab, pizza či sendviče. Niekto by povedal, že neexistujú zdravé a nezdravé jedlá a všetko je to o miere, no ak ich zjete v takomto obrovskom množstve, nezdravé to jednoznačne je.

10 rokov nevyšiel z domu

Keithov jedálniček spočíval v podobe sendvičov na obed, ku ktorým pridal dve veľké pizze, tri kebaby a ďalšie jedlá. Na večeru si tiež doprial niekoľko kusov sendvičov, ktoré zapil dvoma litrami koly. Pomedzi obľuboval rôzne sladkosti či koláče.

Dospelo to až tak ďaleko, že vážil 444 kilogramov. Nedokázal vstať z postele, nieto ešte opustiť svoj dom. Celých 10 rokov z neho nevyšiel a dlhé roky strávil pripútaný na lôžku, spomína The Independent. Naposledy ho opustil 11. septembra 2001. Nebol schopný pracovať, a tak žil iba z dávok. Jeho frustrácia sa stupňovala a premýšľal nad tým, že buď umrie vo svojej posteli, alebo spácha samovraždu. Keď si uvedomil, že sa po istom Mexičanovi Manuelovi Uribovi stal najtučnejším mužom na svete, dostal pomyselnú facku a povedal si dosť. Rozhodol sa radikálne zmeniť svoj život a sníval o tom, že pôjde na prechádzku so svojím psom.

Už sa pre neho nenašlo oblečenie

Starali sa o neho jeho dve sestry, ktoré sa mu snažili pomôcť všemožnými spôsobmi. Prosili ho, aby jedol menej, alebo ho chceli klamstvom prekabátiť, aby jedol menšie porcie. Keď mal 32 rokov, nosil veľkosť 5XL, o niekoľko rokov prerástol veľkosť 8XL a nemal inú možnosť, ako ležať na matraci nahý, zakrytý plachtou. Sužovali ho veľké bolesti a nemal na nič energiu, tak množstvo času trávil spánkom.

V roku 2012 sa objavili správy o tom, že začal držať diétu a už sa mu podarilo aj čosi schudnúť. „Zistenie, že som najtučnejším mužom na svete, bolo pre mňa budíčkom, ktorý som potreboval,“ povedal v tom čase. Vysvetlil, že lekári mu oznámili alarmujúcu správu, a to, že sa nedožije svojej 50, ak niečo radikálne nezmení. Aby ale mohol ísť na vytúženú operáciu žalúdka, potreboval zhodiť aspoň polovicu svojej váhy.

Vyzeralo to na šťastný koniec. Kým sa všetko neskomplikovalo

Napokon ju absolvoval a dopadla úspešne. To ale ešte neznamenalo pre neho šťastný koniec, práve naopak. Len týždeň po nej trval na tom, že sa chce vrátiť domov. A napriek tomu, že lekári s tým nesúhlasili, stalo sa a z nemocnice bol prepustený.

Čoskoro sa do nej ale vrátil v dôsledku septického šoku a dehydratácie. Navyše pár dní nato dostal zápal pľúc. Celé mesiace strávil pod dohľadom lekárov a vo februári v roku 2014 bol konečne prepustený domov. V tom čase vážil okolo 248 kíl, čo je takmer o polovicu menej, než kedysi. Aj keď to mohlo vyzerať, že v jeho živote začalo konečne svitať na lepšie časy, všetko bolo inak.

Len mesiac na to zomrel na zápal pľúc. Pripravil ho o život tak, ako kedysi jeho mamu, ktorej smrť si sám dával za vinu, pretože počas dospievania bol vnímaný ako problémový chlapec. Život Keitha Martina bol plný smútku a otvoril dôležitú tému, na ktorú upriamil pozornosť jeho lekár.

Chirurg, ktorý ho operoval, začal upozorňovať na to, že fastfoody sú veľmi dostupné a malo by byť na vláde, aby zakročila v podobe vyšším cien. V uplynulých rokoch sa totiž sám stretol s viacerými pacientami s podobnou nadváhou, akou trpel aj Keith.