Vyskúšali sme novú štátnu peňaženku: Doklady v mobile získate, ak sa budete držať nášho návodu

Dnes ráno minister vnútra slávnostne predstavil systém, ktorý umožní využívanie dokladov v mobile. My sme sa rozhodli okamžite ho vyskúšať a zistiť, či je skutočne tak jednoduchý.

Dve aplikácie, ktoré sú potrebné na úspešné nahratie dokladov do mobilného telefónu, sa nazývajú eDOKLADY a eIDENTITA. Sú dostupné pre používateľov Androidu a iOS na stiahnutie zdarma v Apple Store alebo v Google Play. Štát zverejnil príručku pre používateľov, ktorá je skutočne podrobná – má 100 strán. Obsahuje okrem iného aj FAQ – teda časté otázky a odpovede.

Samotná aktivácia vôbec nie je zložitá – najmä v prípade, že máte občiansky preukaz s NFC čipom. V tomto prípade vám bude stačiť, ak si otvoríte aplikáciu eIDENTITA a budete sa držať návodu. Čip by mal vedieť načítať váš mobilný telefón. Ide o najnovší typ občianskych preukazov, ktorý bol vydávaný po roku 2022.

Následne vás systém požiada o overenie identity (tvárou, heslom alebo odtlačkom prsta) a vytvorí sa vaša elektronická identita.

Druhou možnosťou, ako si aktivovať eIdentitu, je cez počítač, konkrétne cez meid.minv.sk.

V tomto prípade budete potrebovať čítačku kariet, občiansky preukaz a aplikáciu eID klient, ktorá je dostupná pre Windows, macOS aj Linux. Táto aplikácia nie je žiadna novinka – štát ju používa už roky. Táto možnosť sa týka najmä ľudí, ktorí majú starší občiansky preukaz. Aktivácia je v tomto prípade o niečo zložitejšia, najmä pokiaľ nemáte doma čítačku alebo ste zabudli svoj BOK.

Alternatívne môžete využiť aj kombinovaný postup, pri ktorom si eIdentitu aktivujete na počítači za pomoci telefónu s podporou NFC.

Najprv sa prihlásite, pomocou aplikácie eIdentita naskenujete QR kód na obrazovke, zadáte bezpečnostný osobný kód (BOK), priložíte občiansky preukaz k mobilu a po overení identity zadáte ešte štvormiestny kód zobrazený na počítači.

Návody obsahuje aj samotná aplikácia, ktorá vás aktiváciou prevedie.

Samotná aktivácia dokladov v mobile je už len formalitou. Ak ste si úspešne aktivovali eIDENTITU, otvorte aplikáciu eDOKLADY a uvidíte svoj občiansky a vodičský preukaz. Tie aktivujete jednoduchým kliknutím.

Ako prebehne kontrola?

V prípade kontroly sa tak preukážete otvorením aplikácie eDOKLADY, eIDENTITA slúži na to, aby si systém overil, že ide naozaj o vás. Overovanie by malo byť ponúknuté automaticky. Nezabudnite, že systém zatiaľ funguje len online – to znamená, že na otvorenie aplikácie potrebujete mať pripojenie na internet. V budúcnosti by malo byť možné prihlásiť sa aj offline.

Nateraz je možné využívať doklady v mobile pri komunikácii so štátom, najmä s políciou. Akceptovať ich budú aj najväčšie pošty v krajských mestách – vždy pošta označená číslom 1. Neskôr by malo byť možné tieto doklady využívať aj na železnici, v bankách či v poisťovniach. Systém by mal spĺňať európske normy a v budúcnosti by ste ho mohli využívať aj v zahraničí.

Polícia by mala disponovať čítačkami, ktoré si váš doklad preveria. Minsiter vnútra tvrdí, že čítačiek je už dnes pomerne dosť, najmä vo veľkých mestách. Problém by však dočasne mohli mať hliadky v menších obciach.