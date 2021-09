Vyšetrovanie vraždy Gabby pokračuje: Na Briana bol vydaný zatykač. Ak ju zabil on, môže dostať aj trest smrti

V utorok sme vás informovali o výsledkoch pitvy, ktoré potvrdili, že Gabby Petito je mŕtva. Príčinou jej smrti navyše mala byť vražda. O tom, akým spôsobom k nej došlo alebo kto je za ňu zodpovedný, vyšetrovatelia zatiaľ mlčia. Intenzívne pátranie po jej priateľovi stále trvá a v prípade vyplávalo na povrch niekoľko nových okolností.

Priateľ a bývalý snúbenec Gabby Petito, Brian Laundrie, je už viac ako týždeň nezvestný. Na jeho osobu bol však vo štvrtok vydaný federálny zatykač. Dôvodom má byť neoprávnené použitie platobných kariet. Mal ich použiť v čase po Gabbinom zmiznutí aj spolu s cudzími osobnými údajmi na neoprávnené výbery v hodnote viac ako tisíc dolárov. Komu patrili, nie je zatiaľ známe. Rovnako ako dôvod, na čo tieto peniaze potreboval.

Vďaka zatykaču ho môžu zatknúť

Brian bol doteraz hľadaný ako nezvestná osoba, tento zatykač však umožňuje polícii alebo FBI Briana po nájdení zatknúť. Agent FBI Michael Schneider dodal, že vyšetrovanie smrti Gabby stále pokračuje. Dokonca vydali vyhlásenie, v ktorom poprosili verejnosť, aby akékoľvek informácie o tom, kde sa môže Brian nachádzať alebo akúkoľvek jeho možnú spojitosť s vraždou Gabby, okamžite oznámili.

Právnik Brianovej rodiny vo svojom vyhlásení však zdôraznil, že na jeho klienta nie je vydaný zatykač kvôli vražde Gabby, ale kvôli jeho aktivitám, ktoré sa stali až neskôr. FBI sa ku skutočnosti, či je Brian podozrivým z vraždy Gabby, zatiaľ odmieta vyjadriť. Čaká, kým sa im ho podarí nájsť a až potom sa budú riešiť konkrétne obvinenia.

Podľa rodiny si mohol ublížiť

Či sa podarí nájsť Briana živého, nie je úplne isté. Zdroj blízky jeho rodine potvrdil pre CNN, že pri odchode z domu si nezobral so sebou mobil ani peňaženku. Navyše si jeho rodičia mysleli, že by si mohol chcieť ublížiť. FBI sa však odmietla k tejto informácii vyjadriť, takže od nich nie je táto informácia priamo potvrdená, ale ani vyvrátená.

Ak by to však bola pravda, bol by to Brianov ďalší znepokojivý krok, ktorý by mohol viesť skutočne k tomu, že by sa mu mohlo niečo stať. Sú to však iba domnienky a musíme počkať na výsledky oficiálneho vyšetrovania.

Je skutočne chladný?

Magazín People sa na osobnosť Briana opýtal súdneho psychiatra, doktora Ziv Cohena, ktorý sa venoval policajnému videu, ktoré vzniklo niekoľko dní pred zmiznutím Gabby a v ktorom bola mimoriadne rozrušená kvôli hádkam s Brianom. Podľa ich reči tela na nahrávke, ktorá dnes vzbudzuje množstvo otázok, Brian vyzerá ako chladný a vypočítavý človek.

Na otázku, prečo na Briana nie je vydaný zatykač aj v spojitosti s vraždou Gabby, odpovedal právny analytik ABC News Dan Abrams. Podľa neho je dôvod ten, že sa vyšetrovatelia aktuálne sústreďujú na riadne prešetrenie prípadu a nechcú urobiť chybu, ktorá by im mohla byť neskôr vyčítaná. Zároveň však dodal, že vyšetrovanie je skutočne také intenzívne, ako keby tento zatykač existoval a teda je ich veľkou prioritou.

Ak vraždu spáchal Brian, mohol by mu hroziť aj trest smrti

Portál Insider zas u expertov na trestnú justíciu zisťoval, aký trest by napokon mohol dostať Brian, keby bol skutočne obvinený z vraždy Gabby a bol by mu tento čin aj dokázaný. Podľa nich by mu mohol potencionálne hroziť trest smrti, ktorý je vo Wyomingu na Floride stále legálny.

Smrť mladej influencerky zasiahla nielen jej rodinu, ale aj celú Ameriku a celý svet. Zároveň však prípad Gabby Petito je iba jedným z mnohých podobných, ktoré, žiaľ, vôbec nie sú výnimočné a všetky by si zaslúžili byť prešetrené rovnako vynaloženým úsilím.