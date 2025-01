Vyriešil 80 rokov trvajúcu záhadu rodiny zo Slovenska: Tínedžer našiel počas návštevy Auschwitzu niečo nečakané

Návšteva Auschwitzu, miesta, kde sa odohralo toľko hrôz, neraz v človeku vyvolá ťažké pocity. 17-ročný tínedžer však zrejme nečakal, že sa mu tu podarí rozlúsknuť záhadu, ktorá jeho rodinu trápila 80 rokov.

Po 80 rokoch rozlúskol záhadu

Ako informuje Mail Online, 17-ročný chlapec menom Yuval z Bronxu v New Yorku si práve prezeral srdcervúce kresby detí z Auschwitzu vyobrazujúce dozorcov či ich zbrane. Na jednej z kresieb ho zaujalo meno, ktoré vyriešilo 80 rokov pretrvávajúcu záhadu. Išlo o 13-ročného Freddyho Poppera.

Rodina netušila, čo sa s Freddym stalo po tom, ako bol odtrhnutý od rodiny, s ktorou v tom čase žil na Slovensku. Yuval sa pre The New York Post vyjadril, že teraz to už konečne vedia a môžu uzavrieť jednu z najbolestivejších kapitol v histórii rodiny. Freddyho brat Michael mal v čase vyvražďovania Židov 10 rokov a v horách ho ukryla kresťanská rodina. Freddy však bol poslaný k tete a ujovi do Budapešti.

Exkurzia rodine zmenila život

Obaja príbuzní boli farmaceuti a, žiaľ, pred nacistickou inváziou sa zámerne otrávili. Urobili tak v nádeji, že ak zomrú, zdvihnú Freddyho šance na prežitie. Michael vyčíňanie nacistov prežil, zomrel v roku 2020. Až do svojej smrti nevedel, kam sa po vojne podel jeho brat. Yuval priznáva, že by mu ani vo sne nenapadlo, že sa mu počas exkurzie podarí takýto objav.

Pre jeho matku Michal Poran, ktorá bola na exkurzii s ním, to bol okamih, pri ktorom sa jej na moment zastavilo srdce. Verí, že teraz sa už konečne môže zahojiť rana, ktorá ostávala rozjatrená celé desaťročia. Rodina si meno svojho príbuzného všimla ešte v lete minulého roka, no v súvislosti so smutným výročím o ňom médiá píšu opäť. Príbeh je pripomienkou toho, ako sa minulosť, prítomnosť a budúcnosť prepájajú a aké dôležité je, aby bola mládež vzdelávaná o tom, čo sa stalo. Aj Yuval priznal, že mu exkurzia zmenila život.