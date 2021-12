Výrazné oteplenie v najbližších dňoch neočakávajme. Takéto by malo byť počasie na Vianoce

Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia a väčšinu ľudí zaujíma otázka, aké bude počasie počas Vianoc. Meteorológovia už teraz približne vedia predpovedať, ako budú vyzerať sviatky. Aj keď je jasné, že predpovede sa ešte môžu meniť.

Numerické modely sa totiž zhodujú na tom, že tohtoročné Vianoce budú iné ako uplynulé roky a svoju rolu na tom bude zohrávať aj snehová kalamita, ktorá nás uplynulý týždeň zasiahla na viacerých miestach, vrátane Bratislavy, píše portál imeteo.sk.

K otepleniu do Vianoc nepríde

S dávkou istoty možno predpovedať, že k otepleniu do Vianoc nepríde. Situácia by mala byť rovnaká nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

„Z Atlantiku sa nad Britské ostrovy presunula rozsiahla tlaková výš, ktorá sa tu udržuje a bude sa tu udržiavať až do Vianoc. Výbežok tejto tlakovej výše bude zasahovať aj nad naše územie a prinesie čiastočne aj stabilnejšie počasie, ktoré môže byť narušené prechodmi frontov, ktoré môžu priniesť slabšie zrážky,“ informuje ďalej portál imeteo.sk.

Teploty počas dní do Vianoc by sa mali pohybovať mierne nad nulou, v noci zas pod bodom mrazu. Sneh by sa tak mal topiť pomaly a vyzerá to tak, že po viacerých rokoch by sme mohli mať aj počas vianočných sviatkov na niektorých miestach sneh.

Na Štedrý deň by mohlo snežiť

Výraznejšie zrážky sa už do sviatkov neočakávajú, ale na severe našej krajiny ešte môže nasnežiť. Maximálne teploty by sa počas tohto týždňa mali pohybovať od -1 °C na severe po +6 °C na juhu územia.

Počas blížiaceho sa predvianočného víkendu by sa podľa iMeteo malo ochladiť. Od tohto víkendu sa očakávajú celodenné mrazy, teploty by sa mali pohybovať od -5 do +1 °C.

Biele Vianoce si praje takmer každý z nás. Stále je tu šanca, že počas Štedrého dňa môže na Slovensku snežiť. „Numerické modely už niekoľko dní kalkulujú s tým, že presne na Štedrý deň sa cez Poľsko bude presúvať plytká tlaková níž spolu s frontom, ktorý by mohol priniesť celoplošné sneženie,“ píšu na iMeteo.