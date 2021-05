Vyrástli na nich celé generácie. Legendárni Tom a Jerry prichádzajú vo filme na plátna kín

Poznáme ich z animovaných príbehov, na ktorých vyrástli celé generácie. Čo ak sa však vyberú do sveta – a to rovno do toho nášho, reálneho?

Keď sa Jerry z vidieka presťahuje do luxusného veľkomestského hotela, kde práve prebieha svadba storočia, zúfalá organizátorka Kayla si najme Toma, aby jej pomohol sa myšiaka zbaviť.

Naháňačka kocúra a myši však môže zničiť nielen jej kariéru a chystanú svadbu, ale aj celý hotel. Odvekí rivali sa preto budú musieť spojiť, aby sympatickej hrdinke pomohli zachrániť situáciu spôsobom, akým to dokážu len oni.

V hlavných úlohách komédie pre celú rodinu sa okrem animovaného Toma, Jerryho a ďalších zvieracích postáv, predstaví aj viacero hereckých hviezd. Ako Kaylu uvidíme Chloë Grace Moretz, známu z filmu Kick-Ass a jeho pokračovania, ale aj hororov Nech vojde ten pravý či Carrie. Michael Peña, stvárňujúci jej šéfa, sa objavil napríklad v snímkach Million Dollar Baby, Marťan či oboch adaptáciách komiksového Ant-Mana. Ken Jeong je obľúbeným hercom komediálnych filmov, diváci ho mohli vidieť vo viacerých častiach série Vo štvorici po opici či nedávnej akčnej sci-fi komédii Boss Level.

O slovenské znenie nového dobrodružstva Toma a Jerryho sa postaral raper Ján „Strapo“ Strapec, ktorý pracuje aj ako dabingový režisér. Medzi hlasmi postáv sa objavia o. i. Tomáš Maštalír, Zuzana Porubjaková, Richard Stanke, Marián Miezga, Daniel „Gogoman“ Štrauch či Dušan „Šorty“ Berky.