Má Disney v rukách hit? Novinku Cruella kritici ospevujú ešte pred premiérou, hovoria o kvalitách veľkosti Jokera

Svet filmu kvôli pandémii stále viac-menej spí. Aj keď mnohé krajiny opatrenia uvoľňujú a tým pádom sú tu možnosti aj znovuotvorenia kinosál, stále sa k tomu pristupuje opatrne. Z tohto dôvodu aj všetky veľké štúdiá vymýšľajú alternatívne spôsoby, ako svoje filmové novinky uvádzať. Mnohých premiér sa preto dočkáme nielen v kinách, ale aj (a niekedy iba) na streamovacích platformách. Jednou z týchto noviniek je aj očakávaný origin príbeh Cruella.

Celovečerné a samostatné filmy o zloduchoch sa stali medzi milovníkmi filmovej popkultúry pomerne obľúbeným a žiadaným artiklom. Po megalomanskom úspechu snímky Joker v roku 2019 bol však svet filmu o podobne ladené a rovnako kvalitne spracované projekty akosi ukrátený. To sa ale už čoskoro zmení a do kín (snáď) a aj na streamovaciu službu Disney+ dorazí očakávaný film s názvom Cruella.

Príbeh známej darebáčky od Disneyho

Ten vyrozpráva príbeh hlavnej darebáčky zo známeho príbehu o 101 dalmatíncoch – Cruelle de Vil. Stvárni ju obľúbená herečka Emma Stone a centrom celého filmu bude prerod mladej “punk rockerky” a módnej maniačky Estelle na Cruellu. Dej bude zasadený do Londýna do obdobia 70. rokov minulého storočia.

Estelle sa ako mladá žena chcela presadiť v módnom priemysle. Kreatívna slečna však mala vždy trošku iné úmysly a nikto im nikdy riadne nerozumel. To podnietilo jej temnú stránku, ktorá z nej napokon spravila pytliačku známu pod menom Cruella. Tá, ako si všetci istotne pamätáte, chcela v legendárnom hranom filme (i animáku) stiahnuť z kože 101 nevinných šteniatok a vyrobiť z nich kusy oblečenia.

Nie je to prvýkrát, čo sa postava Cruelly de Vil dostáva na plátna v hranej podobe. Vôbec prvýkrát túto postavu stvárnila ešte Glenn Close v rodinnej komédií 101 dalmatíncov v roku 1996 a potom aj v pokračovaní 102 dalmatíncov v roku 2000. Nový film však bude koncipovaný z celkom iného uhla pohľadu. Premiéra je naplánovaná na 28. mája, snímku uvedenie streamovacia platforma Disney+. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa jej dočkáme v slovenských kinách. Web ČSFD však uvádza, že v tých českých to bude 3. júna, slovenský distribútor filmu CinemArt na svojom webe uvádza, že snímku do slovenských kín dovezie 24. júna 2021. Či to ale epidemická situácia dovolí, je otázne.

Prvé recenzie Cruellu chvália

Už prvý trailer naznačil, že divákov čaká skutočne vydarený film. A aj keď má ísť o komédiu, zrejme sa dočkáme aj poriadne temnej zápletky. Emma Stone ako Cruella v krátkej upútavke doslova hviezdi a do tejto postavy zapasovala viac než dosť. Dokazujú to aj prvé recenzie filmových kritikov a influencerov, ktorí mali možnosť novinku vidieť v predstihu, píše web Unilad.

Mnohí z nich totiž novinku prirovnali – aj napriek celkom odlišnému žánru – k úspešnej komiksovke Joker s Joaquinom Phoenixom v hlavnej úlohe. Na mieste sú však aj prirovnania s komédiou Diabol nosí Pradu (The Devil Wears Prada), pričom Josh Wilding z portálu ComicBook uviedol, že je to kombinácia týchto dvoch filmov. Nevyhol sa ani superlatívu, že ide o doposiaľ najlepší Disneyho hraný film.

„Emma Stone je jednoducho ohromujúca a Emma Thompson sa k nej skvelo hodí. Tento film je skutočne špeciálny,“ napísal na Twitteri.

Chválami nešetrila ani Grace Randolph, ktorá uviedla, že nová disneyovka má niečo z Jokera a tých momentov je tam niekoľko, stále je to ale svojská Cruella.

Prekvapenie roka, na ktoré ale deti do kina radšej neberte

Uviesť ale treba aj veľmi podstatnú informáciu, že aj keď sa Cruella javí ako rodinný film a jeho producentom je Disney, rozhodne nejde o film vhodný pre deti. Novinár Scott Menzel toto označil za veľmi skvelý a osviežujúci krok, pretože Disney má na to nakrúcať filmy nielen pre rodiny s deťmi, ale aj výhradne pre rodičov. A to Cruella rozhodne bude. Nevyhol sa tiež označeniu, že pôjde “prekvapenie roka”.

Cruella could be the biggest surprise of the summer. Bold, dark, & wonderfully anti-Disney. Emma Stone is perfection as Cruella. Hair & Makeup, Production Design & Costume Design are sure bets for Oscars noms. Paul Walter Hauser is terrific and Winks the dog is adorable. #Cruella pic.twitter.com/zPCdFXSGL3 — Scott Menzel (@ScottDMenzel) May 14, 2021

Za filmom stojí hviezdny tím

Zdá sa teda, že diváci sa naozaj majú na čo tešiť, a že režisér Craig Gillespie odviedol kus veľmi dobrej roboty. Ten si nemalú porciu pozornosti získal vďaka réžii filmu Ja, Tonya (I, Tonya), ktorý bol nominovaný na troch Oscarov a tri Zlaté glóbusy. V oboch prípadoch ale vyhral len po jednom za Najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe.

V nemalej miere poteší aj obsadenie snímky – okrem Emmy Stone a Emmy Thompson v ňom uvidíme Paula Waltera Hausera, Joela Frya, Marka Stronga, Emily Beecham a ďalších. Celú atmosféru podčiarkne aj soundtrack, ktorý budú tvoriť najmä skladby z éry 70s, pôvodnú pieseň pre film zložila a naspievala kapela Florence + the Machine. Speváčka Florence Welch sa s tým pochválila na Instagrame a bola skutočne skvelou voľbou, keďže ani ona sama nemá od sveta módy ďaleko. Na titulnú skladbu s názvom Call Me Cruella si ale tiež ešte počkáme, jej útržky ale môžete počuť v nedávno zverejnenom traileri vyššie.

Jednou z producentiek filmu je Glenn Close, teda Cruella z pôvodných filmových 101 dalmatíncov. O scenár sa postarala trojica autorov, a síce Kelly Marcel (Fifty Shades of Grey, Venom), herec Steve Zissis, pre ktorého ide o scenáristický debut a Tony McNamara (The Favourite, seriál The Great).

Aj na základe celého štábu teda možno dúfať, že snímka zaujme a mnohí jej veštia sľubnú budúcnosť. Či sa jej podarí zabodovať aj na Oscaroch, je však otázne a s najväčšou pravdepodobnosťou sa úspech v hlavných kategóriách nedostaví. Cruella by ale jednoznačne mohla zabodovať v kostýmovej kategórií a v ďalších tých menej dôležitých. Rozhodne totiž na to má.

Disney zremakuje aj ďalšie slávne animáky

Štúdio Disney plánuje aj naďalej pokračovať v prerábaní svojich niekdajších animovaných filmov do hranej podoby. V minulosti sme sa takto dočkali napríklad Alice v Krajine Zázrakov (Alice In Wonderland), Popolušky (Cinderella), Knihy džungle (The Jungle Book), Krásky a zvieraťa (Beauty and the Beast), Dumba, Aladdina, Levieho kráľa (The Lion King) či Mulan.

V pláne je aj hraná verzia Disneyho Malej morskej víly (The Little Mermaid), Snehulienky a sedem trpaslíkov (Snow White and the Seven Dwarfs), Zvonára u Matky Božej (The Hunchback of Notre Dame), Bambi či Herkula (Hercules).

Cruella, mimochodom, nie je jediným origin príbehom nakrúteným na motívy disneyoviek. Dávnejšie boli uvedené aj ďalšie spin-off filmy ako Maleficent a Maleficent: Mistress of Evil (spin-offy k Šípkovej Ruženke) či Christopher Robin (spin-off k Mackovi Pú).