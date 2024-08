4 000 zamestnancov zostane bez práce: Ďalšia známa firma hlási masívne prepúšťanie, ľudia ustupujú umelej inteligencii

Optimalizácia spoločností, efektívnejšie riadenie zamestnancov, ale aj prudký nástup umelej inteligencie či ďalších inovatívnych technológií. To všetko v súčasnosti otriasa segmentom IT firiem, pričom výsledkom sú často masívne vlny prepúštania. Ako teraz informuje portál People Matters, väčšie zamestnanecké škrty sú na pláne aj v spoločnosti Cisco.

Technologicky zameraná firma už tento rok jednu vlnu prepúšťania absolvovala a výsledkom bolo zrušenie štyroch tisícov pracovných miest. Ako teraz vyplýva z najnovších zdrojov, Cisco neobíde ani druhá vlna výraznejších škrtov, ktorá by mala znamenať prepustenie (minimálne) ďalších 4-tisíc ľudí, no toto číslo zrejme môže byť aj vyššie. Ešte v júli 2023 pritom spoločnosť zamestnávala okolo 85-tisíc pracovníkov po celom svete.

Oficiálne potvrdenie od firmy by mohlo prísť už počas tohto týždňa. Medzi údajné dôvody prepúšťania patrí predovšetkým zmena zamerania spoločnosti na kybernetickú bezpečnosť a prácu s umelou inteligenciou. Cisco navyše v marci urobilo výraznú investíciu, keď kúpilo firmu Splunk za 28 miliárd dolárov a naďalej pokračuje v strategických investíciách do menších spoločností, ktoré sú zamerané na vývoj umelej inteligencie.

Cisco ale nie je ani zďaleka jedinou firmou z technologického priemyslu, ktorá sa odhodlala k takýmto výraznejším personálnym škrtom. Len nedávno podobné kroky ohlásili aj spoločnosti Intel či Dell. Ich dôvody sú takmer identické, čo jasne naznačuje súčasný trend a orientáciu priemyslu na umelú inteligenciu.

Dell prepúšťa hlavne stredný manažment

Správy o prepúšťaniach v najväčších svetových spoločnostiach sa v posledných mesiacoch poriadne nakopili. Výnimkou nie je ani známa počítačová firma Dell, ktorá celosvetovo zamestnáva okolo 120-tisíc ľudí. Ešte v minulom roku v nej o prácu prišlo približne 13-tisíc a v škrtoch bude pokračovať aj teraz.

Podľa dostupných správ by o svoje miesta mohlo prísť až 12 500 zamestnancovspoločnosti, vyplýva to z jej pondelkového vyhlásenia. Masívnejšie zmeny súvisia s reorganizáciou firmy, ktorej zoštíhlenie by malo umožniť jej efektívnejšie fungovaniea zároveň ide aj o reakciu na potrebu prispôsobenia sa trendu nastupujúcej umelej inteligencie.

„Prepúšťanie zasiahlo predovšetkým manažérov a senior manažérov, z ktorých niektorí majú v spoločnosti viac ako dve desaťročia skúseností,“ upresnil portál Business Standard vo svojej správe. Len v utorok dostali interné oznámenie s podtitulom „Aktualizácia globálnej modernizácie predaja“ aj samotní pracovníci. V rámci tejto stratégie chce Dell prehodnotiť svoje investície a zefektívniť úroveň riadenia.