Vyhladovala ich, bila a dávala im hodinové klystíry. Na krutú pseudolekárku pacienti prepisovali majetok, potom zomreli

Rôzni šarlatáni vyťahujú z ľudí peniaze ešte aj dnes. Zúfalý človek je však ochotný spoliehať sa aj na zúfalé riešenia a uveriť čomukoľvek. Ľudia verili aj Linde Hazzardovej, ktorá sa vydávala za lekárku. Tvrdila, že prísna hladovka vyrieši akýkoľvek problém. Pacientov však obrala o majetok a najmenej v desiatke prípadov aj o život.

V článku sa dozviete aj: kto bola Linda Hazzardová;

ako mohla liečiť pacientov bez lekárskej licencie;

aké brutálne metódy využívala;

prečo za zabitie najmenej 10 ľudí dostala 2-ročný trest a neskôr pokutu 5 dolárov.

Vraždy sa odohrávali nenápadne a pomaly

Mestečko Olalla neďaleko amerického Seattlu dnes nie je ničím výnimočné, no ako píše web Smithsonian Magazine, okolo roku 1910 sa ocitlo na titulných stránkach všetkých významných novín. Miestnymi obyvateľmi otriasla séria absolútne bizarných vrážd, ktoré sa odohrávali, nenápadne, pomaly, za múrmi liečebného sanatória a pacienti za to dokonca platili.

Sanatórium patrilo žene menom Linda Burfield Hazzardová, ktorá sa za doktorku prehlasovala napriek tomu, že mala v tejto oblasti len minimálne vzdelanie. Oficiálne štúdiom lekársky titul nikdy nezískala (absolvovala krátky výcvik ako zdravotná sestra), napriek tomu však o sebe hovorila ako o odborníčke na ľudské zdravie a liečenie, a to najmä hladovaním. Aj keď pôst môže prinášať isté benefity, prístup Lindy Hazzardovej bol vskutku zvláštny.

Ako sa dozvedáme z Washington State Archives, Linda sa inšpirovala prácou Edwarda Hookera Deweyho, ktorý sa taktiež zaujímal o možnosti využitia pôstu pri liečení rôznych ochorení. Napriek chýbajúcemu vzdelaniu ľudia Lindiným schopnostiam a praktikám verili a čoskoro mala na zozname stovky pacientov, najmä z radov prominentných rodín. Bohatých pacientov si Hazzardová vyberala zámerne. V oslabenom stave spôsobenom dlhodobým hladovaním totiž mnohí neváhali prepísať na ňu celý svoj majetok.

Verila, že je lepšia ako bežní lekári

Vo Washingtone Linda otvorila brány svojej „liečebne“ v roku 1907 (úplne prvú liečebňu otvorila v roku 1902), no už o rok neskôr zomreli dvaja pacienti, ktorí svoje zdravie zverili do jej rúk. Verejnosť to pobúrilo už vtedy, no Linda napísala rozsiahly článok, v ktorom ľuďom vyčítala, že nerozumejú liečivej sile hladovky. Popierala, že pacienti zomreli práve na následky vyhladovania. Ba práve naopak, tvrdila, že boli vážne chorí a jej metódy im život predĺžili. Dodáva, že počas 11 rokov jej liečiteľskej praxe zomrelo len 9 pacientov.

Chváli sa, že máloktorý lekár dosahuje také dobré výsledky a hnevá sa, že ak lekár podá pacientovi liek a ten do 20 minút zomrie, nikto nič nepovie, no ju si ľudia dovolili kritizovať. Vraj ju bežní lekári nenávidia, lebo jej nové metódy sú lepšie a účinnejšie. Podľa webu History Link si bola svojimi liečebnými metódami natoľko istá, že o nich dokonca napísala aj niekoľko kníh.

V nich tvrdila, že hladovka dovolí organizmu, aby si oddýchol a zbavil sa nečistôt. Vylieči podľa nej akýkoľvek neduh, od boľavých zubov až po tuberkulózu. Všetky choroby boli podľa nej spôsobené nečistou krvou a tá mala byť výsledkom zlého trávenia. Jej pacienti preto mali dovolené každých niekoľko dní zjesť len jeden pomaranč, vypiť trochu zriedenej paradajkovej šťavy a ak mali šťastie, dostali trochu polievky.