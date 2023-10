Vyhľadávať lacné letenky je ešte jednoduchšie: S týmto trikom môžete cestovať hocikam za zlomok ceny

Jesenné počasie nie je každému po vôli, a tak sa mnohí z nás plánujú ešte aspoň na pár dní vybrať za slnkom do vzdialenejších destinácií. Letecky ste v niektorých krajinách rýchlejšie než vlakom z Košíc do Bratislavy. A v niektorých prípadoch je to dokonca aj lacnejšie. Vďaka tomuto triku sa k lacným letenkám dostanete ešte jednoduchšie.

Cestovať letecky hocikam, za naozaj smiešne peniaze, môže byť pre niekoho náročné. Portálov, ktoré ponúkajú lacné letenky do rôznych destinácií, je pomerne dosť, no nie každý dokáže aj ukázať letecké spoje všetkých aerolínií. Vďaka internetu sa ale k tým najlacnejším letenkám dokážete dostať prefíkane naozaj banálnym spôsobom, na ktorý upozornila jedna žena na TikToku, všimol si portál LAD Bible.

Tip neznámej ženy na obľúbenej sociálnej sieti sa takmer okamžite stal virálnym, keďže je nielen užitočný a rýchly, ale najmä spoľahlivý. A mnohí, ktorí ho vyskúšali, dokonca prezradili, že o tomto triku ani len nevedeli.

Stačí použiť Google

Samozrejme, mnohí náruživí cestovatelia pri vyhľadávaní lacnejších leteniek využívali vyhľadávač Google a jeho nástroj Google Flights. Väčšina ale hľadala konkrétnu destináciu, a teda do vyhľadávania zadávali konkrétne krajiny „Odkiaľ“ a aj „Kam“.

Trik, ktorý ale odhalí viac možností, spočíva v tom, že v kolónke „Kam to bude?“ zakliknete „Všade“ a „Odlet/Prílet“ necháte prázdny. Google vyhľadávač letov vám automaticky porovná ceny všetkých leteckých spoločností a na mape zobrazí sumy, za ktoré letíte.

Samozrejme, dôležité je ponechať „Ekonomickú triedu“ a „Počet osôb“ mať nastavený na „1“.

Jednoduchšie plánovanie cestovania

Navyše, vďaka tomuto vyhľadávaču bude pre vás plánovanie jesenného výletu, alebo pokojne aj ďalšej letnej dovolenky, o čosi jednoduchšie. Stačí sa len trošku viac pohrať s nastaveniami aplikácie. Vyskúšať si to môžete na tomto odkaze.