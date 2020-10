Ponuka seriálov je rok čo rok bohatšia o nové zaujímavé námety aj vďaka streamovacím službám. Svoj program však čoraz častejšie vydarenými seriálmi obohacujú aj televízne stanice, ktoré divákov nechcú nechať spoliehať sa len na ponuku Netflixu či HBO GO. Príkladom ide stanica Epic Drama, ktorá v poslednom období chrlí jeden kvalitný seriál za druhým a čoskoro tak urobí opäť.

V prípade tejto novinky obľúbená káblová televízna stanica Epic Drama siahla po projekte britskej televízie Channel 4. Už v novembri divákom ukáže nové seriálové spracovanie knižiek Jamesa Herriota pod názvom Všetky veľké a malé bytosti (All Creatures Great and Small). Nie je to pritom prvýkrát, čo televízni tvorcovia po tomto príbehu siahli.

Seriál z pera scenáristu Bena Vanstonea sleduje čerstvého absolventa veteríny Jamesa, ktorý si ide svedomito za svojím kariérnym snom. Čoskoro však zisťuje, že liečiť zvieratá znamená predovšetkým liečiť ich majiteľov.

James odchádza tesne po štúdiách veteríny do Yorkshire Dales, kde sa zoznamuje so svojou novou, no dysfunkčnou rodinou – s chaotickým a egocentrickým šéfom Sigriedom, jeho bratom Tristanom a prefíkanou pani Hallovou, ktorá by najradšej šéfovala všetkému sama. Nyprvý pohľad to nováčik medzi veterinármi nemá vôbec jednoduché, no keď ho zaujme miestna kráska Helen Alderson, dostane o dôvod viac v Dalese zostať.

Tvoriť začal po päťdesiatke

Seriál vychádza z príhod, ktoré vo svojich knižkách opísal jeden z najuznávanejších britských veterinárov histórie. Ten sa však napokon neukázal len ako skúsený doktor zvierat, ale človek, ktorého si obľúbili milióny ľudí po celom svete.

James Alfred Wight, ktorého mnohí poznajú pod jeho spisovateľským menom ako Jamesa Herriota, napísal počas svojho života desiatky kníh, z ktorých sa predalo viac ako 100 miliónov výtlačkov. Zaujímavé pritom je, že písať a zverejňovať vlastné príbehy začal až ako 50-ročný na popud svojej manželky. Spočiatku to však vôbec ľahké nemal.

Doma ho začali milovať až po úspechu v zahraničí

Začal s krátkymi poviedkami, ktoré však žiadneho z oslovených vydavateľstiev nezaujali. Rozhodol sa teda držať rady, že mnohí spisovatelia čakajú hoc aj storočia, kým sa stanu slávnymi. Po sérií odmietnutí sa preto rozhodol písať o tom, o čom vie najviac. Veľkou inšpiráciou sa mu teda stala jeho vlastná práca. Ani sám netušil, koľko veľa môže z odvetvia veterinárstva do svojich príbehov zakomponovať. Začal tak písať série príbehov a svoju prvú knihu s názvom If Only They Could Talk vydal v roku 1970.

Na domácej pôde, teda v Británii, však veľa vody nenamútil a knižka mala veľmi slabé predaje. Potom sa ju ale rozhodli vydať aj na území Spojených štátov amerických a z Jamesa Herriota sa stal autor, ktorého milovali milióny.

Jeho nasledujúce knižky boli preložené do viac ako 20 svetových jazykov, vrátane japončiny a stali sa predlohami pre niekoľko filmov a seriálov. Ten najúspešnejší z nich bol Všetky veľké a malé bytosti (All Creatures Great and Small), ktorý bol najskôr ako celovečerný film uvedený v roku 1975. Hlavnú postavu si vtedy zahral Anthony Hopkins a snímka má dodnes skvelé hodnotenia.

Z filmu úspešný seriál

O tri roky neskôr sa rozhodla svojho domáceho autora uctiť aj BBC a na základe filmu nakrútila rovnomenný seriál. A rovnako ako v prípade knižiek a filmu, sa stretla s nemalým úspechom. BBC seriál vysielala 12 rokov a vzniklo 89 epizód. Tento rok pripravila stanica Channel 4 nový 7-dielny reboot.

Úspech Herriotových knižiek spočíva v sympatických príbehoch a postavách, ktoré sú inšpirované skutočnými osobnosťami. Sám autor si však svoje súkromie úzkostlivo strážil a dlhé roky sa ani nevedelo, kto je James Heriott vlastne zač. Vo svete literatúry vystupoval aj pod menom Alf Wight (meno je inšpirované škótskym gólovým majstrom, ktorý v 60. rokoch hral za Birmingham City) a všetky reálie vo svojich dielach dokonalo maskoval. Nikto z čitateľov tak netušil, o koho vlastne ide a len tí najbližší vedeli, o kom vlastne píše.

Alf Wight/James Herriot zomrel vo veku 78 rokov v roku 1995. Dodnes patrí medzi najobľúbenejších britských literárnych autorov. Môže za to najmä jeho láskavý štýl, ktorým sa vo svojich dielach prihováral všetkým vekovým skupinám. No aj keď ho takmer polovica sveta poznala ako autora, on sám sa vždy cítil najviac ako veterinár. Svoje povolanie miloval viac, než čokoľvek iné vo svojom živote. Je po ňom dokonca pomenovaná aj planétka 4124 Herriot.

Epic Drama uvedenie spomínaný nový reboot seriálu Všetky veľké a malé bytosti 1. novembra 2020 o 18:45. Hlavné úlohy stvárnili Anna Madeley (The Crown, Patrick Melrose), Samuel West (The Gentlemen, Fleming, The Crown) či Rachel Shenton (seriál White Gold).

