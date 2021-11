Výbuch palivovej cisterny si vyžiadal smrť viac ako 90 ľudí. Došlo k nemu po náraze ropného tankera s iným vozidlom

Viac ako 90 ľudí zahynulo pri výbuchu vozidla s palivom v africkom štáte Sierra Leone, informovali v sobotu miestni predstavitelia.

Cisternové vozidlo explodovalo v piatok večer po zrážke s ďalším nákladným autom pri hlavnom meste Freetown. Medzi obeťami sú ľudia, ktorí si chceli nabrať palivo z poškodenej cisterny, uviedla starostka metropoly Yvonne Akiová-Sawyerrová.

Civilná ochrana pre televíziu CNN potvrdila 84 obetí, riaditeľ ústrednej štátnej márnice vo Freetowne však podľa agentúry Reuters informoval, že tam po výbuchu prijali už 91 tiel.

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb

— Samira Sawlani (@samirasawlani) November 6, 2021