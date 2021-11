Koncert Travisa Scotta skončil katastrofou. Ľudia sa tlačili k pódiu, minimálne 8 z nich umrelo v dave

Najmenej osem ľudí prišlo o život a mnohí ďalší utrpeli zranenia na hudobnom festivale v meste Houston v americkom štáte Texas.

K tragédii došlo v piatok večer miestneho času na podujatí Astroworld Festival, oznámil tamojší hasičský a záchranný zbor. Do nemocnice prepravili 17 pacientov, u 11 z nich došlo k zastaveniu srdca. Okrem toho zdravotníci na festivale poskytli ošetrenie viac ako 300 osobám, informuje televízia CNN.

K tlačenici došlo krátko po 21.00 h miestneho času (sobota 3.00 h SEČ). Koncert, na ktorý prišlo približne 50-tisíc návštevníkov, zrušili krátko po hláseniach o prvých zranených.

Dav sa tlačil k rapperovi

Príčina tragédie nebola podľa veliteľa hasičov Samuela Peu bezprostredne jasná. Pea však spresnil, že dav ľudí sa začal tlačiť k pódiu v čase, keď vystupoval rapper Travis Scott, ktorý tento festival organizuje.

The Houston Chronicle uvádza, že rapper sa počas svojho 75-minútového setu niekoľkokrát zastavil po tom, čo zbadal fanúšikov v núdzi v prednej časti pódia, a že požiadal ochranku, aby pomohla ľuďom dostať sa z davu, informuje portál News Sky.

THOSE SAME PEOPLE WHO DIED TONIGHT HAD PARENTS/FRIENDS AT HOME WAITING FOR THEM. PARENTS/FRIENDS WHO THOUGHT THEY WERE HAVIN FUN AND GONNA BE OK. FUCK TRAVIS FOR NOT STOPPING THE CONCERT. pic.twitter.com/VFFdabasvw — 𝔞 𝔰 𝔰 𝔢 𝔫 𝔢 𝔱 𝔥 (@assTV_) November 6, 2021

Pena pre portál News Sky ďalej povedal: “Dav sa začal stláčať smerom k prednej časti pódia, čo vyvolalo paniku a začalo to spôsobovať zranenia.” Dodal, že ľudia „začali padať, upadali do bezvedomia a vyvolalo to ďalšiu paniku“.

Nahnevaní fanúšikovia na Twitteri pridávajú fotografie a videá, na ktorých je jasne vidieť snahu publika zastaviť koncert – rapper na to odpovedá “Who asked me to stop?” (Kto chce, aby som prestal?), na čo požiadavku zdeseného publika ignoruje a pokračuje v koncerte.

You can literally hear #TravisScott saying “who asked me to stop” “you know what you came here to do” MOTHERFUCKER THE WHOLE CROWD ASKED YOU TO STOP BECAUSE YOUR FANS WERE DYING #AstroWorld https://t.co/oCjYOUiX3Z — STREAM JONGHO 💜💜 (@JonghoJiddies) November 6, 2021

Koncert zrušili krátko po tom, ako sa objavili prvé hlásenia o viacerých zranených, píše agentúra AP.

Televízia CNN informovala o záberoch, podľa ktorých sa stovky ľudí rýchlo hrnuli cez vstup pre VIP hostí, pričom zvalili detektory kovov a ignorovali bezpečnostných pracovníkov pred tým, ako vchod znova zaistili policajti.