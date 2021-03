Vtedy ešte neboli rivali: Vzácna fotografia zachytáva Elona Muska a Jeffa Bezosa na večeri pred 17 rokmi

Dvaja najbohatší muži sveta sa pred 17 rokmi stretli na spoločnej večeri. Pri nej vznikla aj táto vzácna fotografia. Obidvaja páni sú na nej pochopiteľne oveľa mladší ako v súčasnosti, no najmä v tej dobe z nich ešte neboli rivali v dobývaní vesmíru.

Fotografiu zdieľal na sociálnej sieti Twitter autor biznis prílohy pre The Hustle Trung Phan. Usmievajúci sa obaja páni vtedy diskutovali o svojich vesmírnych ambíciách, informuje portál Business Insider.

Na fotografiu reagoval ja Elon Musk, na ktorú reagoval: “Páni, ťažko uveriť, že to bolo pred 17 rokmi.”

1/ In 2004, Elon Musk and Jeff Bezos met for a meal to discuss space.

It was one of their few in-person interactions.

The conversation they had perfectly captures the different approaches they’ve taken to space exploration.

Here’s the story 🧵 pic.twitter.com/g8hAsEj3d4

— Trung Phan 🇨🇦 (@TrungTPhan) March 1, 2021