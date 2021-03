Rover Perseverance na Marse zachytil prachového diabla, ktorý sa prehnal okolo neho

Marťanský rover Perseverance robí radosť vedcom z NASA. V rámci príprav na začatie svojej misie zameranej na skúmanie a hľadanie starodávneho života na Marse testuje a skúša svoje zariadenia, pričom dáta posiela na Zem. Teraz sa mu podarilo zachytiť aj zaujímavý meteorologický úkaz.

Rover Perseverance je pod drobnohľadom celého sveta. Mnohí sledovali prvé video z pristátia so zvukom, alebo skúmali jeho padák, ktorý mal v sebe zakódovanú správu.

Najnovšie pozorovanie rovera zachytilo tzv. prachového diabla, uvádza portál IFL Science. Podľa iMeteo sa prachovým diablom nazýva malé tornádo a ide o vzdušný vír, ktorý vzniká nad prehriatou časťou zemského povrchu. V našich končinách tento jav môžeme pozorovať počas horúcich letných dní najmä nad prehriatym asfaltom, betónom, respektíve nad poľom po žatve. V drvivej väčšine sú tieto vzdušné víry pomerne neškodné.

Zaujímavé je, že Perseverance zachytil tento úkaz iba po 26 solárnych dňoch na Marse. Pre porovnanie, roveru Opportunity to trvalo až 7 rokov. Výsledkom pozorovania prachového diabla je pohyblivý obrázok – GIF.

See the zoomed-in view of this dust devil on Mars. pic.twitter.com/4ILDqoejZ8

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 16, 2021