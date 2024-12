Všetko už náhle dáva zmysel: Diváci Farmy si myslia, že odhalili tajný plán televízie, z tohto ju obviňujú

V divákoch Farmy vrie krv. Myslia si totiž, že televízia zosnovala tajný plán, čím sa vlastne z celej šou stal jeden veľký podvod. Argumenty pritom zanechávajú na sociálnych sieťach a tí najodvážnejší dokonca aj pod oficiálnymi príspevkami televízie.

Ako sme vás informovali v článku, hoci je v televízii ešte len semifinále, mená finálovej trojice mali už dávno uniknúť. Vo finále by sa mali proti sebe postaviť Hoku, Peťo a Matúš, pričom jednému z nich diváci výhru rozhodne neprajú. Teraz si však diváci myslia, že odhalili, ako sa Matúšovi podarilo dostať až do finálovej trojice.

Mala ho tam pretlačiť televízia

Diváci si myslia, že všetko je dohodnuté vopred. Upozornili na to v komentároch aj v samostatnom príspevku v skupine vytvorenej k tejto šou. „Je to normálne? Aby sa tam vracali opäť tí, čo tam naviac zla a nepokoja rozsievali? Načo prideľujú takýmto spôsobom diamanty, veď si ich mali zaslúžiť LEN čistým zápolením. Je to opäť nefér, ale že veľmi nefér,“ pýtala sa žena a ostatní diváci jej hneď poskytli veľavravnú odpoveď.

„Je to až okaté, ako posielajú na farmu ako pomocníkov všetkých, ktorí dajú diamanty Matúšovi. Lebo sám ich získať nevie, nie je vôbec šikovný,“ skonštatovala diváčka. „Načo by sa namáhal. Jemu cestu vydláždila Markíza,“ zareagovala hneď ďalšia.

„Patkaň Matúš nech vypadne… Keby tam neprišli pomocníci, tak Matúš nemá diamanty,“ pridala sa tretia.

Iný divák rovno pri tejto príležitosti skritizoval nielen Matúša, ale aj Lenku. „Len je otázka, prečo tých dvoch ostatní tolerovali… minimálne po 2 týždňoch mali po nich ísť. Veď tam boli na hovno. A že Markíza chcela show? Bola by i tak a nemusela byť iba v sexovaní tých dvoch prasiat. Je vidieť, aké hodnoty preferuje celá TV Markíza, a tak vnímajte aj ich spravodajské relácie či diskusie. Je to hnoj,“ nebral si servítku pred ústa.

„Vôbec to nebolo očividné, ako tam posielali bývalých farmárov z Matúšovej tlupy. Bolo jasné, že dajú diamanty jemu! Prečo neposlali napr. Adama, Kláru, Aďa atď? Lebo by gambatý potkan skončil na poslednom mieste? Hnus táto zmanipulovaná farma!“ súhlasil ďalší divák.

„Škôlkarský scenár, Markíza,“ poslal odkaz iný fanúšik šou.

Takéto komentáre pritom neostávajú len v súkromí skupín, ale objavujú sa aj pod oficiálnymi príspevkami na profile Farmy. „To je super posielať tam len ľudí, čo dajú diamant Bobkovi. To vôbec nie je okaté pretlačovanie,“ znie napríklad komentár pod príspevkom, kde bolo odhalené, že sa vrátili Roman s Norom, pričom tak ako všetci očakávali, Noro dal svoj diamant Matúšovi.

„Milá Markíza, prečo chodia teraz LEN VYBRATÍ ex-farmári na farmu dávať diamanty, keď tí istí farmári ešte raz budú dávať tomu istému diamanty v duelanskej aréne? NIE JE TO FÉR!“ pýta sa ďalší divák, poukazujúc na neférovosť.

„Toto je nechutné ovplyvňovanie hry. Absolútne sa mi to nepáči,“ súhlasí tretí. „Presne, Karin aj Hruška dajú tiež určite Matúšovi. Nie je to fér,“ pridala sa diváčka.