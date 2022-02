Vplyv fajčenia marihuany na pľúca je stále nejasný. Zdá sa, že mení ich funkciu, avšak inak ako tabak

Dlhodobá štúdia, ktorá sledovala vyše tisíc účastníkov zistila, že pravidelné fajčenie marihuany môže zmeniť funkciu pľúc, keď človek starne. Na rozdiel od fajčenia cigariet sa však zdá, že marihuana negatívne ovplyvňuje dýchanie iným spôsobom.

Fajčenie cigariet v dospelosti je spojené s poklesom množstva vzduchu, ktorý dokáže človek vytlačiť zo svojich pľúc. Na porovnanie, fajčenie marihuany bolo spojené s vyšším objemom pľúc, uvádza portál Science Alert.

Aj tabak, aj marihuana škodia pľúcam

Autori štúdie publikovanej v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine nakoniec zistili, že fajčenie tabaku aj marihuany vedú k podobným konečným výsledkom a to zúženiu dýchacích ciest a vedú k hyperinflácii, teda k zväčšenému objemu pľúc na konci pokojného výdychu a k zadržiavaniu vzduchu v pľúcach.

Tieto výsledky fungovania pľúc sa zhodujú s predchádzajúcimi výsledkami tej istej pozorovanej skupiny, ktoré boli zhromaždené pred 13 rokmi, keď mali účastníci 32 rokov.

„Hoci účinky marihuany boli škodlivé, model zmien funkcie pľúc rovnaký nebol,“ hovorí Bob Hancox z univerzity Otago na Novom Zélande, pričom dodal, že podľa výskumu dlhodobé užívanie marihuany viedlo k nadmernému nafukovaniu pľúc a zvýšilo odpor prúdeniu vzduchu vo väčšej miere ako tabak.

Problémy s meraním

Problémom je, že existuje len obmedzený výskum účinkov fajčenia marihuany na pľúca. Niektoré štúdie naznačujú, že fajčenie marihuany vedie k symptómom podobným akútnej bronchitíde, zatiaľ čo iné štúdie naznačujú, že ani po siedmich rokoch fajčenia nie je funkcia pľúc významne zmenená.

Jedným z problémov je odlíšenie účinkov marihuany a tabaku, keďže väčšina užívateľov marihuany fajčí aj tabak. Výnimkou nebola ani táto štúdia a dokonca aj u tých, ktorí predtým tabak nefajčili, autori našli podobné schémy vo funkcii pľúc.

Tiež je otázne množstvo. Je ľahké zmerať, koľko cigariet človek denne vyfajčí, ale nejaká štandardizovaná forma marihuanovej cigarety – jointu – neexistuje. Súčasná štúdia tak iba rozlišuje každodenných fajčiarov alebo tých, ktorí ju fajčia menej ako raz týždenne.

To komplikuje meranie toho, koľko marihuany už poškodzuje pľúca. Najťažší užívatelia marihuany boli tiež veľkí fajčiari, čo opäť komplikuje štúdiu. Užívatelia marihuany tiež majú menšiu potrebu fajčiť marihuanu toľkokrát denne, ako fajčiari tabaku cigarety.

Zlepšenie zatiaľ nenastáva

Užívatelia marihuany, ktorí pravidelne fajčia už roky, majú zmeny na pľúcach, vrátane náchylnosti na bronchitídu. Táto štúdia má však výhodu v tom, že ich sleduje dlhodobo. V nej sledujú ľudí od 18 rokov, no jasne vidia, že tí čo majú už 45 rokov, majú poznačené pľúca, a to hlavne tí, ktorí fajčia tabak.

Je tiež zaujímavé, že tí, ktorí s marihuanou prestali, majú stále rovnakú funkciu pľúc ako v čase, keď ju užívali. Vedci dúfajú, že pri dlhšom období zmeny k lepšiemu uvidia, zatiaľ ich však nepozorovali.

Ďalšie výskumy sa zamerajú na vapovanie, ktoré by mohlo zmierniť niektoré nežiaduce účinky užívania marihuany.