Vombaty opäť prekvapujú. Teraz sa náhodou zistilo, že majú biofluorescenčnú srsť

Vombat austrálsky sa pridáva k zvieratám s vlastnosťou biofluorescencie. Znamená to, že ak sa na toto zviera zasvieti UV svetlom v tme, tak žiaria. To sa prekvapivo až doteraz nevedelo.

Počas posledných rokov sa zistilo, že biofluorescencia je u cicavcov bežnejšia, než sme si mysleli. Iba pred mesiacom sa zistilo, že iné austrálske zviera, vtákopysk, má biofluorescenčnú srsť. Keď sa o tom dopočuli vedci z múzea cicavcov v Západnom austrálskom múzeu, rozhodli sa posvietiť UV lampou aj na iné exempláre v zbierke múzea, uvádza portál Science Alert.

“Skúšali sme to iba na možno dvoch desiatkach cicavcov, takže to nebolo dôkladné pátranie, ale asi tretina z nich zažiarila,” uviedol kurátor múzea Kenny Travouillon.

The glowing wombats are also some of my favourite! #wombat #uv pic.twitter.com/XdgLqAoorX

Pod lampou zažiarili vtákopysky, ježury, bandikuty, niektoré netopiere, vačice a vombaty. Tie mali neónový odtieň.

Biofluorescencia nastáva, keď živá bytosť absorbuje žiarenie vysokej energie, napríklad ultrafialové, a potom vyžaruje svetlo späť s nižšou frekvenciou. Vedci dosiaľ identifikovali viacero proteínov, ktoré to dokážu a nachádzajú sa na koži zvierat či v iných tkanivách, vrátane zubov.

“Zdá sa, že v mnohých častiach zvierat sa nachádzajú chemické zlúčeniny, ktoré fluoreskujú, takže nie je prekvapivé, že existujú aj chemické zlúčeniny podobné typu na kožušinách,” uvádza forenzná vedkyňa z austrálskeho múzea Greta Frankham.

Presný dôvod, prečo dochádza k biofluorescencii u týchto cicavcov je ešte potrebné určiť. Mnohé z doteraz identifikovaných biofluorescenčných cicavcov sú buď nočné tvory, alebo sú aktívne za súmraku. Nevie sa, či to má nejaký súvis, keďže biofluorescencia vyžaduje, aby na nich dopadalo UV svetlo, ktorého je v noci menej.

After platypus was shown to glow under UV light, couldn’t resist trying bilbies… their ears and tails shine bright like a diamond! #bilby #uv pic.twitter.com/wL82RDdFYb

— Kenny Travouillon (@TravouillonK) November 3, 2020