Vojak z Hadieho ostrova, ktorý poslal ruskú vojenskú loď do r*ti, sa vrátil domov zo zajatia, je z neho hrdina

Záznam konverzácie medzi posádkou ruskej vojenskej lode a ukrajinskými vojakmi na Haďom ostrove sa stal jedným z prvých symbolov ukrajinského odporu voči agresii. Prvotné informácie hovorili o smrti odporcov, no napokon padli do ruského zajatia, z ktorého sa dostali len v týchto dňoch.

„Sme ruská vojnová loď. Vyzývame vás na zloženie zbraní, vzdajte sa. Zamedzíte tým krviprelievaniu a zbytočným obetiam. V opačnom prípade vás budeme ostreľovať,“ znie na videu z megafónu lode, ktorá obkľúčila Hadí ostrov 26. februára, píše Politico.

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to „go to hell“ before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ — Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022

Samotná akcia obkľúčenia a vyhrážania sa ostreľovaním bola jednou z úplne prvých akcií ruskej armády. Na ostrove sa nachádzal aj vojak Roman Hrybov s kolegami, ktorí však nepodľahli ruskému tlaku, no miesto toho poslali smerom k lodi jasný odkaz: „Tak a je to… Mám im povedať, nech idú do r**i?“ Na čo mu kolega odpovie: „Hm… pre istotu.“ Práve Hrybov po jeho odpovedi povie: „Ruská loď, choď do r**i.“

Padli do zajatia

Prvotné správy po tomto incidente smerovali k informácii, že všetci obrancovia z Hadieho ostrova zomreli, čo hlásal aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Neskôr sa však ukázalo, že Hrybov aj jeho kolegovia padli do ruského zajatia, napísala CNN Prima.

Koncom marca internet zaplavilo dojemné video, ktoré ukazuje návrat Ukrajincov späť domov.

Heroic defenders of #Ukrainian #BlackSea island #Zmiinyi who were captured by #Russia on Feb. 24, safely returned home.

Among them is Roman Hrybov who said famous phrase “#Russian warship, go f*ck yourself!”

This phrase has become one of the symbols of #Ukrainian resistance! pic.twitter.com/mjEnRP7eQT — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 29, 2022

Všetci sa bezpečne vrátili domov

Vojaci z Hadieho ostrova sa vrátili ako národní hrdinovia, dostali vyznamenanie a ich mená kolujú nielen ukrajinskými sociálnymi sieťami, najčastejšie s označením „Hrdinovia“. Ukrajina doplnila, že do zajatia neskôr padla aj civilná loď, ktorá bola na Hadí ostrov vyslaná v rámci humanitárnej pomoci, dodáva CNN Prima.