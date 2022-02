Pôrod v metre, 80-ročný muž odhodlaný bojovať či svadba počas bombardovania: Najsilnejšie momenty vojny na Ukrajine

Vojenský konflikt na Ukrajine si vyžiadal už stovky nevinných životov a spôsobil obrovské škody. Aj v tejto situácii sa však ukázalo, že ľudia vedia držať spolu, pomáhať si či dokonca obetovať vlastný život, aby zachránili tie ostatné.

Prečítajte si výber zatiaľ najsilnejších a najemotívnejších momentov z konfliktu u nášho východného suseda.

Muž vo veku 80 rokov chce vstúpiť do armády

So sebou má len malý kufrík, v ktorom sú dve tričká, zubná kefka, náhradné nohavice a pár sendvičov. „Povedal, že to robí pre svoje vnúčatá,“ dodáva bývalá prvá dáma Juščenko, ktorá fotografiu zdieľala na sociálnej sieti.

Zatiaľ sa nepodarilo identifikovať totožnosť muža, ani to, kto zdieľal fotografiu pôvodne. Okrem Twitteru sa objavila aj na zahraničných weboch, sociálnych stránkach Instagram a Reddit. O tomto odvážnom pánovi sme včera informovali aj v našom článku.

Pôrod v stanici metra

Žena v Kyjeve porodila v piatok v podzemnej stanici metra, kde sa obyvatelia mesta ukrývajú pred ruskými náletmi. Informovala o tom v sobotu stránka britskej televízie BBC.

Vlaky metra ostali na nástupištiach otvorené, aby v nich civilisti mohli prečkať boje. Tí používajú aplikáciu Telegram pre kontakt s vonkajším svetom. Otvorená skupina na Telegrame zdieľala z metra fotografiu spiaceho novorodenca, ktorého matka drží za ruku.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9 — Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022

Ruské vojenské vozidlo zvalcovalo civilistu, ten prežil

Toho najväčšieho barbarstva sa dopustil ruský okupant, ktorý na kyjevskom predmestí Oboloň náhle odbočil so svojím obrneným vozidlom a prešiel osobné auto s mužom za volantom, píšu Dobrénoviny.

Auto, cez ktoré prešiel niekoľkotonový armádny tank na kolesách, bolo na prvý pohľad v otrasnom stave a nik by nečakal, že z posádky civilného auta niekto prežije. Stal sa však zázrak. Vydesení ľudia zo sídliska, ktorí pribehli na pomoc, našli vodiča živého. Starší muž bol otrasený, zranený, ale prežil.

Ukrajinský národný hrdina sa zabil, aby zabránil prechodu tankov cez most

Ukrajinský vojak sa stal národným hrdinom po tom, čo zomrel počas explózie. Vedel totiž, že z miesta nestihne ujsť. Ostal preto na moste a obetoval svoj vlastný život, aby sa uistil, že po ňom neprejde ani jediný ruský tank, písali sme v piatkovom článku.

Ako píše portál LADBible po tom, čo boli nastražené explozíva, si vojak uvedomil, že z ich dosahu nestihne včas ujsť. Rozhodol sa preto, že ostane na svojej pozícii a uistí sa, že most bude naozaj zničený a ruské tanky po ňom nebudú môcť prejsť. Hrdinský čin, ktorý sa odohral blízko Krymu, výrazne spomalil postup ruskej armády.

Sobáš za zvukov sirén a následný odchod do boja

Vo štvrtok sa mladí Ukrajinci rozhodli pre naozaj hrdinský a úctyhodný čin. Snúbenci, ktorých svadba sa mala konať až v máji 2022, vykonali sobáš v jednom z kyjevských kostolov nečakane vo štvrtok, teda prvý deň vojny.

Jaryna Arieva a Sviatoslav Fursin sa vzali za zvuku poplašných sirén v Kyjeve. „Bol to najšťastnejší moment tvojho života. Potom ideš von a počuješ toto,“ povedala 21-ročná nevesta v reportáži CNN. Dodala, že sa bála. Snúbenci sa rozhodli vziať sa pre vojnu skôr. Nevedia, čo všetko sa môže stať.

Ukrajinskí vojaci sa odmietli vzdať ruskej lodi

Sme ruská vojnová loď. Vyzývame vás na zloženie zbraní, vzdajte sa. Zamedzíte tým krviprelievaniu a zbytočným obetiam. V opačnom prípade vás budeme ostreľovať,“ znie na videu z megafónu lode, ktorá obkľúčila Hadí ostrov, píše Politico.

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to „go to hell“ before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ — Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022

Na zázname počuť ukrajinského vojaka, ktorý hovorí: „Tak a je to… Mám im povedať, nech idú do r**i?“ Na čo mu kolega odpovie: „Hm… pre istotu.“ Vojak po jeho odpovedi povie: „Ruská loď, choď do r**i.“

„Všetci obrancovia Hadieho ostrova zomreli, ale nevzdali sa a neustúpili,“ povedal Zelenskyj vo videu, ktoré zdieľal na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že vojakov vymenujú za národných hrdinov Ukrajiny a dostanú posmrtné ocenenie.

Boxerské legendy, bratia Kličkovci, sa rozhodli bojovať

Obaja Kličkovci sú pripravení zodvihnúť zbraň a ísť brániť svoju vlasť proti Rusom v tejto „krvavej vojne”, ako ju nazvali, uvádza Šport.

Ukrainians are not backing down. This is the Mayor of Kyiv, Vitali Klitschko.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/tM2Y1j0EMJ — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 25, 2022

„Nemám žiadnu inú možnosť a musím to urobiť. Idem bojovať,” vyhlásil 50-ročný viacnásobný majster sveta v ťažkej váhe, Vitalij Kličko. Podľa neho sa Kyjev nachádza pod ťažkým náporom ruských vzdušných útokov a hlavnou prioritou je spolupráca s policajnými a vojenskými zložkami, aby bolo zabránené kolapsu kritickej infraštruktúry, takisto dodávkam elektriky, plynu a vody pre všetkých obyvateľov.

Všetky uvedené momenty a príbehy sú výsledkom obrovskej oddanosti, no za ich motívom je strašná vojna, ktorú okrem celého sveta odsúdili aj samotní ruskí obyvatelia.