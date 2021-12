Vodiči tejto obľúbenej značky auta, majú tendenciu byť psychopatmi. Vlastníte ju aj vy?

Podľa porovnávacej webovej stránky Scrap Car Comparison sú vodiči áut značky BMW najčastejšie psychopati. Požiadali až 2 000 vodičov, aby vyplnili 12-otázkový prieskum, ktorý meria psychopatické črty. Najvyššie skóre dosiahli práve šoféri značky BMW.

Najhoršie BMW, najlepšie Škoda

Vodiči BMW dosiahli v dotazníku v priemere 12,1 z možných 36 bodov. Na porovnanie, priemerné skóre medzi účastníkmi bol 6,6 bodu. Na druhom mieste po BMW skončila ďalšia nemecká značka – AUDI s 11,7 bodmi. Tretie miesto obsadila značka FIAT so 7 bodmi. Na opačnom konci sú vodiči u nás obľúbenej značky Škoda s 3,2 bodmi, uvádza portál Independent.

V dotazníku sa merali črty ako šarm, pocit vlastnej hodnoty či otázky ohľadom svedomia a viny. Interpretácia výsledkov bola, že účastníci so skóre od 0 do 18 nemali znaky psychopatie, od 19 do 26 to bola možná psychopatia a od 27 do 36 to bola pravdepodobná psychopatia.

V priemere tak podľa tejto škály ani vodiči BMW psychopati nie sú, no v prieskume ich najviac spadalo práve k tejto značke.

Prieskum tiež zisťoval preferenciu paliva, farbu auta alebo poznávacie značky. Ten, kto mal personalizovanú EČV, mal dvojnásobnú úroveň psychopatie ako tí, ktorí používali bežné EČV. Tiež majitelia áut so zlatou farbou mali úroveň psychopatie na čísle 12,7, zatiaľ čo majitelia červených áut mali najnižšiu hodnotu, a to iba 4,9.

Sú naozaj psychopati?

Prieskum vykonaný stránkou Scrap Car Comparison rozhodne nemožno pokladať za reprezentatívny. Je veľmi zjednodušené na základe 12 otázok niekoho vyhlasovať za psychopata a navyše určovať, že to súvisí s automobilom.

Je preto vhodné tento prieskum brať s istým nadhľadom a dávkou skepticizmu. Ak preferujete značky ako BMW či AUDI, ani zďaleka to nemusí nič dokazovať o tom, že by ste mali byť psychopatmi. Rovnako, aj keď z opačného pohľadu, je to aj v prípade značky Škoda, ktorá je u nás mimoriadne populárnou, avšak v Anglicku, kde sa robil tento prieskum, nemá až také masívne zastúpenie.