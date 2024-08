Vodiči, neuveríte, čo sa stane s cenami benzínu! Ak sa chystáte k Jadranu, tankujte tu a ušetríte

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vďaka ostatnému vývoju na ropnom trhu by zlacňovanie na našich čerpacích staniciach malo ďalej pokračovať.

Analytik predikuje, že cena benzínu by mala klesnúť ráznejšie pod 1 euro a 60 centov a cena nafty klesne pod 1 euro a 50 centov. „Tankovanie by malo byť najlacnejšie od začiatku júna,“ dodal Pánis. „Nasledujúci týždeň by nás neprekvapilo, ak by ceny marginálne klesli,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Zlacňovanie pokračuje aj v okolitých krajinách

Naďalej platí, že zo susedných členských krajín EÚ je benzín najlacnejší v Českej republike, kde po prepočte na eurá stojí približne 1 euro a 50 centov a zhruba rovnako zaň zaplatí motorista aj v Poľsku. V Maďarsku je benzín o približne päť centov lacnejší ako u nás a stojí okolo 1 eura a 55 centov. V Rakúsku sú jeho ceny v priemere o cent drahšie ako u nás.

„Na ceste k Jadranu možno v Slovinsku natankovať pod 1 euro a 55 centov a Chorvátsku cenovka benzínu tesne prevyšuje 1 euro a 60 centov. V Taliansku ako ďalšej obľúbenej dovolenkovej destinácii sa cena benzínu pohybuje na úrovniach okolo 1 euro a 85 centov a v Grécku tesne pod 1 euro a 90 centov. V Bulharsku stojí 1 euro a 33 centov a v Rumunsku okolo 1 eura a 50 centov,“ dodal Pánis.

Najlacnejšiu naftu zo susedných krajín majú v Česku s priemernou cenou okolo 1 eura a 45 centov. V Poľsku sú jej ceny na úrovni slovenských, teda tesne nad 1 euro a 50 centov. V Maďarsku je drahšia ako u nás, keď stojí asi 1 euro a 57 centov a Rakúsku takmer 1 euro a 60 centov. Na ceste k Jadranu sa oplatí natankovať plná nádrž, keďže aj v Slovinsku (1 euro a 55 centov) a aj v Chorvátsku (1 euro a 59 centov) je drahšia ako u nás. „To isté platí aj v prípade Talianska (1 euro a 73 centov) a Grécka ( 1 euro a 64 centov). Podstatne lacnejšiu naftu má však Bulharsko, kde stojí okolo 1 euro a 30 centov,“ spresnil Pánis.

Ako dodal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, domáce ceny benzínu aj v polovici leta patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je však rozdiel iba 1 cent. Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Česku, či v Poľsku, a to v priemer 8,5 centa na liter. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimku Česka, kde na litri ušetríme 6 centov.

„Ak by sme sa rozhodli ísť už na dovolenku autom, tak napr. pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,55 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú však ceny benzínu u nafty v čase vrcholiacej letnej sezóny už vyššie ako u nás,“ uviedol Boháček. Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám podľa neho smerovať tankovanie až na cieľ, kde stále vieme ušetriť na benzíne 26 centov a na nafte 20 centov na liter.

Aj analytik Boháček vystríha pred tankovaním v Taliansku. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonné látky vyššie, rádovo v priemere o 23 centov,“ upozornil Boháček.