Voda 15 €, víno 120 €: Nahnevaná zákazníčka ukázala ceny v kontroverznom podniku v obľúbenej destinácii, odpadnete z nich

Keď vyrážame na dovolenku a ideme si sadnúť do reštaurácie, možno počítame s tým, že za obed alebo drink necháme o niečo vyššiu cenu, než za všedných okolností. No v prípade, ak zavítate do neslávne presláveného podniku DK Oyster, ktorý sa nachádza na gréckom Mykonose, môže ísť o poriadne pálky. Jedna nespokojná zákazníčka okrem svojej zlej skúsenosti odfotografovala a zverejnila jeho nápojový lístok a ceny vás zodvihnú zo stoličky.

Článok pokračuje pod videom ↓

V júli sa na portáli TripAdvisor pri spomínanom podniku objavila recenzia od návštevníčky podniku DK Oyster, ktorá sa sem dostala podobným spôsobom, ako mnohí ďalší pred ňou. Keďže sa nachádza priamo na pláži, chcela využiť ležadlá so slnečníkom a bolo jej povedané, že sú dostupné bezplatne v prípade, ak u nich utratia aspoň 50 eur na osobu. Táto cena sa vám môže zdať vysoká, no keď uvidíte ceny na nápojovom lístku, veľmi rýchlo pochopíte, že minút tu toľkoto peňazí nie je žiadny problém. Ani behom krátkej chvíle.

Za nápoje si pýtajú desiatky až stovky eur

„Toto miesto je úplná lúpež. Zatiaľ čo rozumné ceny by nás možno viedli k tomu, aby sme za dve osoby utratili aj viac ako 100 eur, nečestnosť a nafúknuté sumy spôsobili, že sme odmietli minúť čo i len o cent viac ako pôvodných 100 eur,“ priznala zákazníčka DK Oyster.

Priblížila, že obyčajný džús tu stál 48 eur, alebo fľaša vody 15 eur. „Dokonca aj najlacnejšie vína, ktoré bežne stoja okolo 7 eur, boli v ponuke za viac ako 120 eur. K tomu všetkému mal čašník tú drzosť pýtať si prepitné,“ dodala.

Priložila aj fotografiu nápojového lístka, z ktorého sa dá vyčítať, že DK Oyster má vo svojej ponuke pohár prosecca od 35 eur, v rovnakej cenovke pohár bieleho či červeného vína. No prestížne značky sa tu predávajú aj za tisíce.

Podnik reagoval

Na túto kritickú recenziu sa ozval manažment podniku a vyjadril svoje stanovisko. Uviedol, že ich cenová ponuka je široká a menu pozostáva zo surovín najvyššej kvality.

„Snažíme sa poskytovať najvyššiu kvalitu a do nášho menu používame len tie najčerstvejšie a najlepšie suroviny,“ uviedol DK Oyster na svoju obranu.

Podnik DK Oyster a škandály, s ktorými sa spája

Prvýkrát sme vás o podniku DK Oyster informovali ešte v roku 2019, za uplynulé dve letné sezóny bolo článkov u nás aj na zahraničných weboch viac. Minulé leto sme vám napríklad priblížili aj prípad Slovákov, ktorí ho navštívili a za večeru tu nechali 740 eur.

Zaujímavé však je, že kým na TripAdvisore negatívne recenzie návštevníkov stále pribúdajú, na googli ich nenájdete. Ak si tu dáte vyhľadať DK Oyster, svieti mu skvelé hodnotenie 4,7 hviezdičky z 5, čo na prvú môže vyzerať, že ho treba na dovolenke určite navštíviť. No keď sa naň bližšie pozriete a dáte si filtrovať recenzie podľa najnovších, všimnete si aj to, že tie posledné vôbec také pozitívne nie sú. Zatiaľ čo niektoré spred niekoľkých rokov hovoria niečo iné a podľa všetkého práve vďaka nim tu má podnik také vysoké hodnotenia, aké má.

Preto ak sa chystáte niekam do zahraničia, dávajte si dobrý pozor a predtým, ako sa vyberiete niekam na obed, alebo si napríklad aj zarezervujete ubytovanie, pozrite si recenzie ľudí, ktorí tu boli pred vami. Vyhnete sa tak nepríjemnej skúsenosti a možno sa vám poďakujú aj vaše peňaženky.