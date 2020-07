Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 20 prípadov na nový koronavírus, cestu do Chorvátska treba zvážiť

Vo štvrtok (2. 7.) na Slovensku pribudlo 20 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1720 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.

Počas štvrtka urobili 1801 testov, spolu ich doteraz vykonali vyše 215-tisíc.

Počet uzdravených sa nezvýšil, z ochorenia sa vyliečilo dokopy 1466 pacientov. Nepribudlo ani úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Slovensko naďalej eviduje 28 úmrtí.

Zo zoznamu menej rizikových krajín vypadli Bulharsko a Čierna Hora

Zoznam menej rizikových krajín sa zúži o Bulharsko a Čiernu Horu. Rozšíri sa o krajiny, ako Holandsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Írsko. Z krajín mimo Európskej únie sú to Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Čína. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) po štvrtkovom konzíliu epidemiológov a infektológov. Hlavný hygienik SR Ján Mikas podotkol, že zoznam sa môže naďalej meniť na základe aktuálnej situácie.

Nariadenie vydá Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zrejme v pondelok (6. 7.). Platiť by mohlo od ranných hodín. Mikas priblížil, že zmeny by sa tak dotkli občanov, ktorí sa vrátia z Bulharska a Čiernej Hory od tohto dňa. Mapu rizikových krajín budú podľa jeho slov prehodnocovať približne každé dva týždne, aby dovolenkári vedeli lepšie zvážiť svoju cestu.

Odborníci v tejto súvislosti vyzvali ľudí, aby zvážili cestu do zahraničia, ako aj spôsob dopravy či ubytovanie. Epidemiologička Mária Štefkovičová apelovala na ľudí, aby pri príchode z rizikovejších krajín dodržiavali nariadenia platné na Slovensku. „Títo ľudia sú povinní dodržať päťdňovú karanténu a na jej konci sa dať otestovať. Otestovanie im zabezpečí regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ zdôraznila.

V júni bolo podľa jej slov na Slovensku viac ako 130 nových ochorení, z toho 63 tvorili importované prípady. „Import bol jednak z krajín s vysokým rizikom, ale sčasti aj z krajín s nižším rizikom,“ podotkla. Priblížila že z vysokorizikových krajín bolo najviac prípadov z Ukrajiny a Veľkej Británie. Podotkla, že úplne neriziková krajina neexistuje. Poukázala na importované prípady z Českej republiky (17), Nemecka (3) a Rumunska (1).

Infektológ Pavol Jarčuska podotkol, že treba zvážiť aj cestu do Chorvátska. Poukázal na dve lokálne ohniská nákazy, a to Záhreb a Osijek. „Aj Chorvátsko je už na hranici žltej karty, tam je veľmi dramatický nárast,“ uviedol. Apeloval na občanov, aby sa nechali otestovať, ak sa vrátia z rizikovejších krajín alebo aj ich regiónov.

„Najlepšie je zostať doma, lebo zatiaľ sme na tom z Európy najlepšie,“ poznamenal premiér. V súvislosti s vyššou mierou nákazy z Českej republiky upozornil na opatrnosť najmä v oblastiach Prahy a Sliezska.

Dodal, že rokovanie konzília pokračuje. Hovoriť by mali aj o prípadnom zrušení povinného testu na COVID-19 pri príchode z rizikovejších krajín. „Povinná by bola päťdňová karanténa a štátom preplatený test na piaty deň,“ uviedol.

Mikas v súvislosti so situáciou v zahraničí a návratom Slovákov pripustil, že uvažujú aj o e-karanténe. „Všetko bude stáť na ľuďoch. Môžeme mať napísané opatrenia a podmienky, ale ľudia, ktorí by chceli obísť hranice, ich obídu,“ skonštatoval. Dodal, že komunikovať mienia so starostami obcí, políciou, mimovládnymi organizáciami. Apeloval aj na občanov, aby upozornili svojich susedov, ktorí sa vrátili z takýchto krajín, že sa majú nahlásiť na regionálnych úradoch a nechať sa otestovať.