Vo dverách videl niečo, čo nevie vysvetliť. Keanu Reeves opísal strašidelnú paranormálnu príhodu z detstva

Len nedávno sa Keanu Reeves zúčastnil na Reddite chatu AMA (Ask Me Anything), kde mu mali možnosť fanúšikovia klásť rôzne otázky. Okrem iného sa ho jeden zo zúčastnených opýtal, či už vo svojom živote narazil na nejaký zážitok, z ktorého mrazí. Herec odpovedal, že áno. O zaujímavosti informuje Unilad.

Niečo videl vo dverách, opatrovateľka bola vydesená

Skalní fanúšikovia iste zbystrili pozornosť, keďže s týmto príbehom už raz Keanu prišiel. Bolo to ešte v roku 2014, keď ho spovedal známy moderátor Jimmy Kimmel. Mrazivá skúsenosť sa odohrala v New Yorku v čase, keď mal herec približne 6 alebo 7 rokov. Jeho sestra už spala, ich opatrovateľka Renata sa nachádzala v spálni a malý Reeves prechádzajúci bytom zrazu niečo uvidel vo dverách.

Keanu povedal, že v prvom momente nevedel, čo sa vlastne deje. Vo dverách údajne videl prázdnu bundu, ktorá sa na chvíľu v priestore zamávala a zmizla. Celkom jasne videl, že tam nebolo žiadne telo ani nohy, len prázdna bunda. Ako malé dieťa si hneď neuvedomil, čo sa stalo, no strašidelnosť celej situácie pochopil, keď sa pozrel na svoju opatrovateľku. Jej vystrašený výraz hovoril za všetko.

Keanu Reeves po štvrtýkrát ako John Wick

Filmy o Johnovi Wickovi, ktorý sa po smrti manželky a problémoch s ruskou mafiou musí vrátiť do svojej niekdajšej profesie, sa stali za ostatných 9 rokov doslova kultom. Od prvého filmu, ktorý vyšiel ešte v roku 2014, prišli na plátna ďalšie dva filmy, pričom už o pár týždňov sa môžeme tešiť na štvrtú časť.

Premiéra Johna Wicka 4 je na Slovensku naplánovaná na 23. marca 2023, pričom môžeme očakávať necelé 3 hodiny poriadnej akcie. Náročnosť filmu potvrdil aj samotný herec, ktorý priznal, že natáčanie tejto snímky bolo preňho najťažšie v kariére: „Ak sa bavíme o akcii, ide o najťažší film, na akom som kedy pracoval. Práve to ale z neho robí dobrý film,“ prezradil Keanu Reeves prítomným fanúšikom a novinárom na brazílskom ComicCone.