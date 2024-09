Vlastný vodopád, pizzeria aj cukráreň a všetko zo zlata: Takto vyzerá Trumpovo sídlo na Piatej Avenue

Bývalý americký prezident a opätovný kandidát republikánskej strany v novembrových voľbách Donald Trump (78) sa narodil v newyorskej štvrti Queens, ale miestom, ktoré sa s ním v New Yorku najviac spája, je 202 metrov vysoký mrakodrap Trump Tower na rušnej obchodnej ulici Piata avenue.

Trump v súčasnosti býva vo vile na Floride, avšak napríklad počas súdnych pojednávaní, ktoré sa proti nemu vedú v New Yorku, sa zdržiava vo svojej luxusnej rezidencii na troch najvyšších poschodiach 58-podlažného vežiaka. Niečo viac ako mesiac pred prezidentskými voľbami navštívil ústredie Trumpovho impéria osobitný spravodajca TASR.

Piata Avenue

Pred hlasovaním v roku 2016, v ktorom Trump napokon zvíťazil nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou, postavila polícia pred centrálou Trump Organization kovové zábrany.

V samotný volebný deň budovu zabarikádovala dokonca nákladnými autami. Tie síce po voľbách odparkovala, avšak zátarasy odtiaľ už v nasledujúcich rokoch nezmizli. A ani policajti. V súčasnosti pred budovou neustále hliadkuje dvojica až štvorica príslušníkov newyorskej polície (NYPD).

Veľa okoloidúcich, zjavne turistov, kráčajúcich po Piatej Avenue smerom k blízkemu Central Parku, si budovu zvonka fotografuje, dnu sa však nehrnú. Možno ich odradí aj prísny pohľad policajta stojaceho predo dvermi.

Aj do nás sa po vykročení k úzkym otáčacím dverám zabodol jeho pohľad a vzápätí začal niečo do hluku ulice energicky rozprávať. Keď však nezakročil, ani keď sme vystreli ruku potočiac si dvere, bolo jasné, že rázne odkazy posielal iba do nenápadnej vysielačky.

Vstupná hala bola rozľahlá – a prázdna. Iba o kus ďalej stál na koberci v jej strede zlatý stojan so zlatou tabuľou upozorňujúcou, že všetky tašky sú podrobované kontrole. Zavalitý ochrankár v obleku sa však tváril nevzrušene, ani nezdvihol zrak od niečoho, čo mal položené na zlatom pultíku.

Potreby pre fanúšikov

V Trump Tower celkovo dominuje zlatá. Zlatý nápis vonku, zlaté rámy v interiéri, zlaté sú aj tabuľky s upozorneniami. Na jednej z nich sa píše, že ide o súkromné priestory, ktoré sú však určené na pasívny oddych pre verejnosť.

Nasleduje súbor predpisov, ako sa tam treba správať. Napríklad sa zakazuje „spať či ležať na podlahe alebo miestach určených na sedenie“ či popíjať alkohol. Nasleduje výzva, aby ľudia do budovy vstupovali iba v slušnom odeve a obuvi.

Prvé metre vstupnej haly až po ochrankára za zlatým pultíkom budia fádne luxusný dojem, avšak ďalej sa naskytne pohľad ako pri návšteve obchodu pre športových fanúšikov.

Na stenách sklenené vitríny a v nich nasvietené figuríny oblečené do tričiek so sloganmi Donalda Trumpa, šiltovky, ale aj golfový výstroj či šišaté lopty amerického futbalu s menom republikánskeho prezidentského kandidáta. A bezdrôtové slúchadlá nesúce jeho meno. Samozrejme, zlaté.

V tom sa však hala roztvorí a začína byť jasné, že toto je iba začiatok biznisu s potrebami pre fanúšikov Donalda Trumpa. Na zadnej stene visí obrovská americká vlajka a pod ňou nástenný vodopád, teraz je však už istý čas vypnutý.

Najviac ľudí, ktorí vojdú do budovy, sa pristavuje vpravo od eskalátorov. Na stene je tam umiestnené logo s veľkým číslom 45 naznačujúce, koľkým americkým prezidentom v poradí bol Donald Trump, a s vlajkami USA a všetkých zložiek amerických ozbrojených síl. Tu sa ľudia – rodiny či turisti – často postavia do improvizovaného radu, aby sa odfotili.

Vedľa sa nachádza Bar 45, v prítmí sa však rysujú iba dvaja muži popíjajúci biele víno v diskusii s barmanom.

Kaviareň, pizzeria aj cukráreň

Kým eskalátory vedúce z prízemia nahor stoja, prehradené hrubou červenou šnúrou, tie smerom nadol tlmene hrmocú. Stojan s tabuľkou – nezvykle nie v zlatej farbe, zrejme aby na seba upozornila – láka návštevníkov do nedávno otvorenej Trumpovej kaviarne v suteréne.

Navštívili sme ju dvakrát v skorý večer – cez víkend aj pracovný deň, avšak zakaždým bola prázdna. Iba na zadnej stene svietili obrazovky s ponukou. Malé espresso stálo štyri doláre, veľké päť.

V susedstve je Trumpova pizzeria. Pec však ukazovala iba prázdne rozďavené ústa. V protiľahlej Trumpovej cukrárni sa za stolom bavila štvorica mladých ľudí. Ako však vysvitlo, nesedeli nad zákuskami, ale nad roztvorenou knihou. Obsluha za pultom nebola, a tak nemal ani kto predávať pestro zdobené perníkové postavičky pripomínajúce Donalda Trumpa či cukrovinky so štítkom „Make America Sweet Again“ (Urobme Ameriku znovu sladkou).

V Trumpovom grile vedľa bola tma, rozprávali sa tam iba dvaja upratovači s obrovskou upratovacou mašinou.

Najživšie bolo v obchode s oblečením, golfovým výstrojom, pohármi, ale aj voňavkami odkazujúcimi na Donalda Trumpa. Cenovky v predajni nie sú, avšak ceny jednotlivých položiek možno nájsť v internetovom obchode. Šiltovky s trumpovským heslom „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku znovu skvelou) stoja od 50 do 55 dolárov, polokošele s vyšitým logom Trumpovej rezidencie Mar-a-Lago na Floride 72 dolárov.

Keď sme vošli, práve si vyberal trumpovskú šiltovku mladý muž v obleku a biznisovým účesom. Zakrátko vošli dve dobre oblečené Hispánky a so záujmom sa začali hrabať v polokošeliach. Jedna o chvíľu zamierila k pokladni, druhá si niesla šiltovku.

Dvaja tínedžeri s kapucňami na hlavách a na nich šiltovkami s nápisom „Trump“ a tematickými odznakmi na ruksakoch vošli do predajne na istotu – v priebehu pár sekúnd si vyzdvihli oblečenie a zaplatili.

Zastrčený za cukrárňou a grilom sa nachádza ešte jeden obchodík s trumpovskými suvenírmi. Tentoraz sú to drobnosti pripomínajúce bežný newyorský suvenírový obchod – šálky, vlajočky, maňušky, hracie karty s podobizňou Donalda Trumpa, ale napríklad aj športové trenírky s jeho menom. Šálky sú zjavne aktuálne – aj s fotkou Trumpa zatínajúceho päsť po výstrele naňho na júlovom mítingu v Pensylvánii. Len otváracie hodiny má tento obchod očividne krátke, čo je na nikdy nespiace mesto nezvyk.