Vlani Neortodoxná, teraz Slúžka: Netflix predstavil ďalší seriál, ktorý má šancu stať sa najlepším počinom roka

Streamovacia služba Netflix aktuálne doslova dobýja rebríčky sledovanosti svojich seriálových projektov pred pár týždňami uvedenou juhokórejskou novinkou Squid Game. Avšak pri pohľade na aktuálne rebríčky sledovanosti seriálov na populárnej streamovacej službe je možné si všimnúť aj ďalšiu nenápadnú novinku, ktorá si razí cestu na vrchol. Drámu s názvom Slúžka.

Médiá a popukultúrne fóra posledné dni doslova zaplavili články o fenoméne Squid Game. Netflix s týmto projektom trafil klinec po hlavičke najviac ako len vedel. Kritikom i náročnejším divákom však zachutila aj ďalšia nedávno uvedená novinka Slúžka (Maid).

Dráma o žene žijúcej na hranici chudoby

Srdcervúca, nádherná, pravdivá a nesmierne návyková – aj takýmito prívlastkami častujú tunajší i zahraniční diváci nový seriál na Netflixe, ktorý je podľa mnohých tiež až podivne realistický. A skutočne majú pravdu.

Na rozdiel od iných, ktoré aktuálne možno na populárnej streamovacej službe sledovať, nejde o žiadny sci-fi námet, nepátra sa v ňom po beštiálnom vrahovi, nevybuchujú v ňom nablýskané autá, nepadajú budovy a postavy neterorizujú žiadne nadprirodzené bytosti. Slúžka je seriálom z bežného života, aké, pravdu povediac, na trhu v tomto období chýbajú.

V centre diania stojí matka-samoživiteľka Alex (hrá ju herečka Margaret Qualley, ktorú sme mohli nedávno vidieť v tarantinovke Once Upon a Time… In Hollywood), ktorá utečie od svojho násilníckeho partnera Seana (hrá ho Nick Robinson). Aby prežila v neľahkom svete aj spolu so svojou dcérou Maddy (hrá ju Rylea Nevaeh Whittet), zamestná sa ako upratovačka pre nie len prominentných a bohatých zákazníkov. Popri tom všetkom ale zápasí s chudobou a pred očami jej neustále klipká vidina straty strechy nad hlavou a nelogická byrokracia, ktorá ju môže stáť doslova všetko.

Silná ženská hrdinka v hlavnej úlohe

No aj keď o novom seriáli z dielne Netflixu všetci hovoria v superlatívoch (skutočne je prečo) a ide o veľmi vydarený počin, kvôli ťaživým témam, ktoré spracúva, sa naň ani zďaleka nepozerá ľahko. Tvorcovia a produkčný tím streamovacej služby totiž opäť stavili na spracovanie ťažkej témy, o ktorej treba hovoriť, no všetci pred ňou akoby zatvárali oči – domáce násilie a psychické a emočné týranie a zneužívanie.

Práve to, že v očiach hlavnej hrdinky sa mnohé iné ženy uvidia, robí z tohto seriálu geniálne dielo, aké sme nevideli už od rovnako oceňovanej mini drámy Neortodoxná (Unorthodox). Oba tieto seriály majú spoločnú jednu dôležitú premennú – silnú ženskú hlavnú hrdinku, ktorá musí prežiť v spoločnosti, kde jej len málokto dokáže podať pomocnú ruku. A rovnako ako v prípade Neortodoxnej, aj Slúžka našla základný námet v knižnej predlohe, ktorá vychádza zo skutočného príbehu.

Seriál inšpirovaný skutočným príbehom

Americká autorka a slobodná matka Stephanie Land, ktorá okúsila, aké to je žiť na hranici chudoby, svoje memoáre spísala v knižke Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive. Zo stránok tejto knižky potom 10-dielnu drámu s komediálnymi prvkami vytvorila scenáristka Molly Smith Metzler (pracovala napríklad ako scenáristka na niekoľkých epizódach seriálu Shameless). A dovolíme si tvrdiť, že vytvorila dielo, ktoré ašpiruje v mnohých ohľadoch na titul jedného z najlepších seriálov roka 2021. A skutočne právom.

Slúžka totiž stavia divákov pred neľahké situácie akoby vytrhnuté zo skutočného života. O to viac niektoré scény seriálu zabolia, keď si diváci uvedomia, že to, čo sa na obraze deje, nie je len fikcia. Žiaľ, je to realita mnohých ďalších žien, ktoré postretol podobný osud.

Už knižná predloha sa nečítala ľahko. Vyšla v roku 2019 a aj vďaka svojej úprimnosti a odkrývaniu nelogických byrokratických záležitostí v Spojených štátoch, kedy chudobná žena musela dokazovať, že je naozaj chudobná, sa z nej stal bestseller. Dostať príbeh na stránky knihy ale bolo behom na dlhé trate, ako sa zvykne hovoriť.

Príbeh samotnej autorky

Autorka Stephanie Land v ňom vlastne opisuje svoj životný príbeh. Ona sama 6 rokov pracovala ako slúžka pre bohatých a skazených ľudí a už vtedy vedela, že raz o tejto skúsenosti napíše. Keď sa jej po šiestich rokoch práce podarilo odsťahovať sa do Montany, využila študentskú pôžičku a množstvo grantov na to, aby získala diplom z angličtiny. Už počas štúdií začala postupne zverejňovať svoj príbeh prostredníctvom blogov na internete. Netrvalo dlho a jej prácu si všimli veľkí mediálni vydavatelia, predovšetkým išlo o weby ako The Huffington Post či Vox. Písal sa vtedy rok 2015.

Úspech na seba, samozrejme, nenechal dlho čakať a o štyri roky neskôr vyšli jej memoáre knižne. Mnoho zo scén, ktoré si čitatelia mohli dopodrobna prečítať v knižnej predlohe, dostalo priestor aj v novom seriáli na Netflixe. Predovšetkým išlo o motívy toho, ako sa ústredná hrdinka snaží prežiť pod hranicou chudoby a spolieha sa na sociálnu pomoc, ako utiekla pred násilníckym priateľom a spolu aj so svojou dcérou sa dostali do centra pre bezdomovcov až po opis toho, ako si nemohli dovoliť kúpiť si jedlo.

Nastavila zrkadlo americkej sociálnej pomoci

„Amerika žije mylnej predstave toho, že keď tvrdo pracujete, prežijete. Ja som sa často cítila tak, akoby som to nešla zvládnuť, že som nepracovala dostatočne tvrdo,“ prezradila podľa webu Newsweek autorka knihy v roku 2019 denníku The Telegraph. Ako neskôr priznala, knižku jej napokon pomohlo dokončiť presvedčenie, že o ľuďoch žijúcich na prahu chudoby musí vedieť celý svet.

Že celý svet musí vidieť, ako ich mnohí prehliadajú a vnímajú ako neviditeľných. „Chcela som, aby ich bolo vidieť,“ uviedla. Svoju knižkou tak nastavila zrkadlo nielen americkej spoločnosti a ukázala, aké rozdiely panujú medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami obyvateľstva, ale najmä predostrela skutočnú pravdu o tom, ako systém sociálnej pomoci v USA nefunguje.

Knižku vychválil aj Obama

Knižka sa takmer okamžite stala hitom, o ktorom písali všetky dôležité americké médiá. Knihu odporučili vo svojich výberoch denníky a magazíny ako The Washington Post, Forbes či Time. O tom, že by si túto knižku mal každý prečítať, napísal na svojich sociálnych sieťach aj bývalý americký prezident Barack Obama. Ten ju dokonca v roku 2019 zaradil do rebríčka najlepších kníh, ktoré by si mali všetci prečítať.

Knižný príbeh ale získal na popularite u čitateľov nielen kvôli ukázaniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ale aj vďaka tomu, že autorka v ňom otvorene rozpráva o tom, ako niektorí známi bohatí žijú a aké životy vedú. Ich skutočné identity si ale nechala pre seba a každý jeden príbeh zatajila, aj keď všetko ostatné je podľa nej skutočnosť.

To napokon bez akýchkoľvek okolkov ukazuje aj nový seriál na Netflixe. K tomu všetkému nemožno zabudnúť spomenúť naozaj bravúrne a bezchybné herecké výkony všetkých predstaviteľov (matku hlavnej hrdinky si zahrala jej skutočná matka, herečka Andie MacDowell), smutno-vtipné situácie, ktoré v scenári s podobným námetom niekedy ani nečakáte, zábery, z ktorých sa vám urobí nevoľno a v neposlednom rade aj podmanivý soundtrack, vďaka ktorému možno vo finále (alebo kedykoľvek počas sledovania) aj uroníte slzu.

Pokiaľ patríte k fanúšikom surových drám nakrútených podľa skutočných udalostí, nenechajte si novinku Slúžka ujsť. Od 1. októbra je táto 10-dielna sociálna dráma dostupná aj u nás. Samozrejmosťou je aj český dabing či české titulky. Hodnotenia naprieč dôležitými filmovými webmi stúpajú každým dňom. Aktuálne si na ČSFD seriál drží hodnotenie 83 %, používatelia IMDb seriálu udelili (zatiaľ) 8,6 bodov z možných 10. Na kritickejšom Rotten Tomatotes táto miniséria u divákov zabodovala na 88 %. Percento pozitívnych reakcií kritikov je 96 %.