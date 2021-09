Brutálne detské hry plné krvi preveria aj silné povahy. Hit Netflixu spôsobil škandál a láme rekordy sledovanosti

Predstavte si, že máte možnosť vyhrať mimoriadne vysoký obnos peňazí iba za to, že budete hrať známe detské hry. Asi by ste sa najprv neveriacky pousmiali a potom do toho bez rozmyslu išli. Na tomto nepochybne zaujímavom námete je založená kórejská novinka Netflixu, ktorá trhá rekordy sledovanosti po celom svete. Ako sa môžu detské hry zmeniť na kruté, brutálne a nemilosrdné psycho?

Deväťdielny seriál Squid Game z juhokórejskej produkcie uchváti divákov už na prvý pohľad svojou vizuálnou stránkou. Je farebný a jeho desivo vyzerajúce masové scény sú magnetom pre ľudské oko. V kombinácii s námetom, ktorý rozoberá, ide o pútavú novinku, po ktorej diváci streamovacieho giganta ihneď skočili.

Akí dobrí ste boli v detských hrách?

Recenzie a hodnotenia divákov svedčia o tom, že dostali to, po čom túžili. Pomalé predstavenie príbehu sa už v prvej časti zmení na brutálny masaker. Na odvážlivcov, ktorí sa rozhodli prihlásiť do súťaže, čaká prvá hra. Umelá nadrozmerná bábika im ju najprv predstaví. Ich úlohou je utekať vpred, kým odrieka určité slová. Bábika je zatiaľ otočená chrbtom. Keď sa otočí, všetci musia nehybne stáť. Koho pohyb detekuje, bude vyrazený.

Koľkých peňazí je hodný ľudský život?

Súťažiaci si až v tomto momente uvedomia, že ide vlastne iba o obyčajnú hru pre deti a sú z toho sklamaní, pretože čakali niečo viac. Keď však poruší pravidlá prvý, hneď zistia, čo to znamená byť “vyrazený”. V podstate ide o rovnakú hru, akú sme hrávali v detstve aj my a kričali pri nej riekanku “cukor, káva, limonáda, čaj, rum, bum”.

Je to však iba prvá zo šiestich hier, ktoré na súťažiacich čakajú. Netušili však, že sa premenia na krvavé peklo. Ich cieľom totiž nie je prekonať súpera, oveľa dôležitejšie je prežiť. Hlavná výhra 45,6 miliardy wonov, čo je viac ako 32 miliónov eur, bola spočiatku neuveriteľne lákavá. Stojí však za risk straty života?

Peniaze a dlhy majú obrovskú moc

Seriál otvára okrem iného tému postavenia peňazí v našich životoch a ako jednoducho sa človek môže ocitnúť v kolobehu nevyplatiteľných dlhov, z ktorých možno nevyviazne živý. Je Squid Game hra, ktorú sa o peniaze oplatí hrať? Súťažiaci odpoveď na túto otázku nepochybne poriadne prehodnotia. Na divákov však čaká napínavé dobrodružstvo, ktoré vás pripúta k obrazovkám a už nepustí.

Brutálne vraždy, tečúca krv a holdy mŕtvych priamo pred očami ostatných súťažiacich

Pútavé je aj juhokórejské herecké obsadenie, ktoré dotvára tiesnivú atmosféru krvavého psycho trileru. O tú sa postarajú aj kostýmy. Organizátori hry sú oblečení v červených uniformách, ktoré na prvý pohľad pripomínajú kombinézy zlodejov z Money Heist. Tvár však majú celú zahalenú do čierna a na čele im svietia biele geometrické tvary.

Pri niektorých momentoch sa budete cítiť priam hypnoticky. Z tohto tranzu vás však vytrhne brutalita, ktorá sa pred vami na obrazovkách bude odohrávať.

Prekoná Bridgerton a stane sa najsledovanejším seriálom Netflixu?

Preto nie je prekvapením, že trhá rekordy sledovanosti Netflixu po celom svete. Aktuálne sa nachádza na prvých miestach rebríčka Top 10 aj medzi divákmi na Slovensku. Uvidíme, či sa mu podarí udržať na prvých priečkach rekordne dlho a bude prepisovať rebríčky. Aktuálne je najsledovanejším seriálom Netflixu dráma Bridgerton, vyzerá to však, že už nie na dlho.

Na prvé miesta sledovanosti sa Squid Game dostal už po štyroch dňoch a celkovo ide o vôbec prvú kórejskú drámu, ktorá ovládla rebríčky Top 10 na Netflixe. Svojím krutým humorom a bizarnosťou môže pripomínať oscarovú snímku Parazit a vyzerá to, že táto produkcia nastavuje latku poriadne vysoko.

Žena dostáva 4-tisíc telefonátov denne

Okrem toho sa seriál v uplynulých hodinách zviditeľnil aj škandálom, ktorý spôsobil v realite. Seriál omylom uverejnil reálne telefónne číslo, ktoré po vytočení skutočne vyzváňa, dokonca má svoju nahnevanú adresátku. Tá dostáva 4-tisíc telefonátov denne od ľudí, ktorí sa rozhodli vyskúšať číslo, ktoré Netflix vo svojom novom hite uverejnil.

Že sa jej číslo objavilo v tomto seriáli sa dozvedela iba náhodou

Začala ich dostávať už 17. septembra, teda rovno od prvého dňa, kedy Netflix seriál uviedol. Volaní stále pribúda a ich enormný počet narušil jej bežné fungovanie života. Najprv si myslela, že ide o nejaký omyl, až od známeho sa čistou náhodou dozvedela, že jej číslo sa objavilo v tomto seriáli.

Číslo môžete vidieť hneď v prvej časti na vizitke ako kontakt, na ktorý sa majú súťažiaci do hry prihlasovať. Diváci sa pri sledovaní nenechali zahanbiť a číslo zo zvedavosti vytočili.

Jeho majiteľka však z tohto nie je nadšená a volania jej strpčujú život. Netflix sa snaží situáciu vyriešiť a komunikuje aj priamo s ňou. Ak ste si všimli tento detail aj vy a napadlo vám to isté, čo tisíce ďalších ľudí – zavolať naň – radšej tak nerobte a spomeňte si, ako by ste sa cítili vy, keby sa ocitnete na opačnej strane linky.

Diváci seriál milujú

Novinku Squid Game privítali s nadšením diváci aj kritici a preto žne kladné hodnotenia z každej strany. Na ČSFD sa môže pochváliť hodnotením 88 % a na IMDb dostal 8,3/10. Okrem toho mu na Rotten Tomatoes svieti plných 100 %.

Dokáže niektorý zo súťažiacich prežiť šesť krvavých detských hier? A ak áno, koľko úsilia ho to bude stáť a akej krutosti sa stane svedkom? Ak hľadáte tip na seriál, tu nájdete všetko, po čom túžite. Nalaďte sa na jeho sledovanie pútavým trailerom a presvedčte sa o jeho kvalitách sami.