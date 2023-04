Vláda odobrila návrh riešení životných situácií nezosobášených párov rovnakého pohlavia

Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Vyplýva to zo zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý v piatok odobrila vláda. Tento inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

Legislatíva predpokladá zavedenie tzv. fiduciárneho vyhlásenia, ktoré „predstavuje jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba do notárskej zápisnice prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách“.

Pre prípad smrti má byť možné určiť dôverníka za správcu dedičstva. Má ísť aj o situácie týkajúce sa osobnej starostlivosti o osobu alebo o zastupovanie v súdnych a iných konaniach.

„Rovnako sa bude prihliadať na ustanovenie poručníka alebo opatrovníka deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa,“ uviedli z ministerstva spravodlivosti.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas pri predstavení návrhu zdôraznil, že úlohou štátu nie je skúmať súkromie ľudí, ale rešpektovať ich autonómiu pri nastavovaní si vzájomných vzťahov. „Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ podotkol.

Účinnosť legislatívy je navrhovaná od 1. januára 2024.