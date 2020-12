Od dnes platia nové pravidlá pre školy aj pendlerov. Pozrite si prehľad opatrení

Nové pravidlá platia od dnešného dňa pre pendlerov a ešte v piatok sa rozhodlo aj o školách. Vybrané absolvovali pilotné testovanie počas tohto víkendu a môžu sa otvoriť, pokiaľ splnia podmienky, ktoré uverejnil vo vyhláške hlavný hygienik Ján Mikas.

Od pondelka 7. decembra je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní.

Sú aj výnimky

Povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o ňom potvrdenie alebo tých, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. Povinnosť testovať sa neplatí ani pre osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím či pre osoby so závažnou poruchou autistického spektra, pre osoby s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom.

Podmienka rovnako neplatí pre onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii s leukopéniou alebo onkologicky liečených alebo s liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém. Testovať sa tiež nemusia žiaci a zamestnanci základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredných špeciálnych škôl a odborných učilíšť a praktických škôl. Podmienka sa nevzťahuje ani na žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú na školskom vyučovaní v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.

Tí, ktorí budú vstupovať do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy, by mali mať pri sebe doklad, ktorý hovorí o tom, či sa na neho podmienka testu vzťahuje alebo nie. Požadovať predloženie takéhoto dokladu má štatutárny zástupca školy, prípadne ním poverená osoba, ktorá má právo do predmetného dokladu nahliadnuť. Doklad môže v niektorých prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke. Oznam o povinnosti preukázať sa negatívnym testom nie starším ako sedem dní by mal byť na škole umiestnený na viditeľnom mieste. Školy, ktoré sa rozhodli nezapojiť do testovania, učia aj naďalej dištančnou formou.

Nové pravidlá pre pendlerov

Od pondelka sa musia negatívnym testom na ochorenie COVID-19 vedieť preukázať na hraniciach aj pendleri. Nesmie byť starší ako 14 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnosť sa zatiaľ ale nebude kontrolovať.

“Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa budú môcť preukázať buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní, vykonaný aj mimo územia SR, alebo výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie,” vysvetlil ÚVZ SR.

Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR“ sa rozumie slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do desať kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

Príslušnú vyhlášku budú po dohode s ďalšími rezortmi aktualizovať počas pondelka. Ministerstvo vnútra deklarovalo, že polícia nebude pendlerov a ďalšie osoby s výnimkou od pondelka náhodne kontrolovať na hraničných priechodoch.