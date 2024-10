Viktor Vincze prezradil, čím je jeho syn Maxík jedinečný. Vyniká touto zaujímavou schopnosťou, ktorá mnohých prekvapí

Vytúžený adoptívny syn Maxík je poriadne šidlo, ktoré spestruje chvíľky každodenného života u Viktora a Adely. Známi rodičia si ho užívajú ako môžu a napriek tomu, že má len 2 roky, pokojne by sa mohli pochváliť jednou jeho zaujímavou záľubou.

Hoci si Maxík vyžaduje svoju pozornosť a čas, Viktorova žena a moderátorka Adela Vinczeová sa s prehľadom zvláda venovať synčekovi i práci, teda príprave svojej talkshow Trochu inak s Adelou. Ako sme písali v predošlom článku, vie, ako skĺbiť pracovné povinnosti s tými materskými.

Má rád autá a motorky

Je samozrejmé, že moderátorke vo veľkom pomáha aj Viktor, ktorý sa v podcaste #BreakTheRules s Nikou Vujisić otvorene priznal k tomu, ako ovplyvnil ich vzťah príchod adoptívneho syna, pričom vyzdvihol zaujímavú schopnosť Maxíka, ktorou disponuje.

Ako povedal v rozhovore moderátor, Maxík je najradšej vonku. Miluje skúmanie vonkajšieho sveta, ktoré je pre neho viac ako akékoľvek hračky doma. „On miluje autá a motorky. To je proste neuveriteľné, že vie všetky značky áut,” uviedol nadšene Viktor o svojom synčekovi.

Zaujímavé je, že ho k tomu neviedli rodičia, naučil sa to sám. „Keď bol menší a naučil sa chodiť, čo bolo približne pred rokom, bol schopný prísť na parkovisko pred autá a spýtať sa, čo je to za logo. Naučí sa to a potom ide za ďalším autom,” povedal moderátor a poznamenal, že už z diaľky vie Maxík povedať, aké auto prichádza.

„A to sme ho my neučili, on to proste vyžadoval vedieť, čo toto logo znamená. Má rád autá,” pokračoval Viktor o nevšednej schopnosti jeho syna, ktorú nemá každé dieťa v jeho veku. O to viac je jedinečnejší.

Otriasol Maxík ich vzťahom?